الجيش اللبناني يدخل بلدة بليدا عقب انسحاب القوات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح الخميس، بانسحاب القوات الإسرائيلية من بلدة بليدا الواقعة في أقصى جنوب لبنان، بعد عملية توغل داخل الأراضي اللبنانية استمرت نحو ساعتين، انتهت بدخول الجيش اللبناني إلى مبنى بلدية البلدة التي تمركزت فيها القوات الإسرائيلية مؤقتًا.وذكرت المصادر أن القوة الإسرائيلية، المؤلفة من آليات عسكرية وجنود مشاة، اجتازت الحدود اللبنانية لمسافة تجاوزت الكيلومتر الواحد، وتوغلت داخل بلدة بليدا، حيث سيطرت على مبنى البلدية وتمركزت داخله لفترة قصيرة، وسط سماع دوي إطلاق نار متقطع في محيط البلدة.ووفق ما نقلته قناة "المنار"، فقد رافق عملية التوغل تحليق مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية فوق المنطقة الحدودية، فيما أفيد عن مقتل موظف البلدية إبراهيم سلامة أثناء وجوده داخل المبنى برصاص القوات الإسرائيلية التي اقتحمته فجر اليوم.وأضافت القناة أن وحدات من الجيش اللبناني تحركت على الفور نحو محيط البلدة، واستدعت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة التي شهدت التوغل الإسرائيلي، بالتوازي مع اتصالات عاجلة أجرتها قيادة الجيش مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لاحتواء الموقف ومنع تصعيد ميداني.وبحسب المصادر، انسحبت القوة الإسرائيلية بعد نحو ساعتين باتجاه الحدود الجنوبية، في وقت دخلت فيه وحدات من الجيش اللبناني إلى مبنى بلدية بليدا ومحيطه، حيث باشرت عمليات تمشيط وتوثيق الأضرار التي خلفها الاقتحام.ويأتي هذا التطور الميداني وسط تصاعد التوترات العسكرية على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وتبادل القصف بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة، في ظل دعوات دولية متكررة إلى ضبط النفس ومنع انزلاق الوضع إلى مواجهة شاملة.وكانت تقارير أميركية وإسرائيلية قد أشارت في الأيام الماضية إلى مداولات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن توسيع نطاق العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، وسط تحذيرات لبنانية من انتهاك جديد للسيادة الوطنية، ومطالبات داخلية بضرورة تمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الحدود وفقًا للقرار الدولي 1701.