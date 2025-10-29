كاتس يوقع أمراً بمنع الصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء على أمر يقضي بمنع طواقم الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون.ويشمل القرار أسرى قوات النخبة التابعة للمقاومة في سجن "سديتمان" سيء السمعة.وجاء في قرار كاتس الذي نشرته (هيئة البث الإسرائيلية): "وفقًا لصلاحيتي، واستنادًا إلى الرأي المهني لجهاز الأمن العام، وبعد اقتناعي بأن ذلك من شأنه تعريض أمن الدولة للخطر، أحظر زيارات ممثلي الصليب الأحمر للسجناء المحتجزين (الفلسطينيين) بموجب قانون سجن المقاتلين غير القانونيين لعام 2002، والذين تظهر أسماؤهم في القائمة السرية المرفقة كملحق".وبحسب وزارة جيش الاحتلال، فإن الأمر سيطبق على أي شخص مسجون بموجب تعريف "المقاتل غير الشرعي".