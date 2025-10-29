إصابة مواطن بكسور ورضوض عقب اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الأربعاء، مواطن بكسور ورضوض، عقب اعتداء مستعمرين عليه في أراضي قرية الساوية جنوب نابلس.وقال رئيس المجلس القروي محمود حسن، إن مستعمرين هاجموا مزارعين ومشاركين في فعالية لقطف الزيتون في الأراضي الشرقية من البلدة، الأمر الذي أدى إلى إصابة المواطن نهاد أبو عرار، وهو نائب رئيس المجلس القروي، بكسور ورضوض عقب اعتداء المستعمرين عليه ودفعه.وأضاف: جرى نقل المواطن أبو عرار إلى المستشفى، عقب سقوطه في مناطق وعرة جدا، وذلك بعد حضور شرطة الاحتلال وتوجيهنا بسلوك طريق وعرة، وإذا بمجموعة مستعمرين مسلحين ترافقهم الكلاب يهاجموننا.