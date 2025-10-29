برهم يبحث مع وفد بريطاني تعزيز الشراكة وتطوير التعليم في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، اليوم الأربعاء، مع وفد من المملكة المتحدة برئاسة مبعوث المملكة، مايكل باربر، ضم نائب مدير التنمية سكايت، وقائد فريق التنمية الاقتصادية بروكس، ومديرة المجلس الثقافي البريطاني شاهيدة ماك دوغال، تعزيز الشراكة وتطوير التعليم في فلسطين.وأكد برهم خلال اللقاء، الذي حضره الوكيلين المساعدين صادق الخضور، وشادي الحلو، أهمية الزيارة في تعزيز التعاون التربوي والتنموي بين فلسطين والمملكة المتحدة، مشيدًا بالعلاقات المتنامية في مجالات تعليم اللغة الإنجليزية، وتدريب المعلمين، وتوظيف التكنولوجيا في التعليم. وأوضح أن الوزارة تسعى عبر هذه الشراكات إلى تطوير العملية التعليمية، وتمكين الطلبة من مهارات التفكير النقدي والبحث العلمي، وربط التعليم بسياقات حياتية واقعية، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لبناء منظومة تعليم حديثة ومبتكرة.كما شدد برهم على أهمية دعم قطاع غزة في ظل ما تعرض له من دمار للبنية التحتية التعليمية، مشيرًا إلى نجاح عقد امتحان الثانوية العامة رغم الظروف الصعبة، ما يعكس إرادة الفلسطينيين في التمسك بحقهم في التعليم. وناقش التحديات التي يواجهها النظام التعليمي الفلسطيني نتيجة نقص الموارد ومعيقات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في القدس، مؤكدًا أن الشراكات الدولية أصبحت ضرورة استراتيجية لتعزيز صمود المنظومة التربوية.من جانبه، أعرب باربر عن سعادته باللقاء وأكد حرص بلاده على تقديم الدعم الفني والتنموي لتطوير التعليم في فلسطين، مشيرًا إلى نقاط الالتقاء بين الرؤى التربوية البريطانية والفلسطينية في أساليب التعليم والتقويم التربوي والمصادر التعليمية المفتوحة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في التعليم.وكان الوفد البريطاني قد قام يوم أمس بجولة ميدانية برفقة وكيل التربية نافع عساف إلى مدرسة عين منجد الأساسية في رام الله، للاطلاع على تطبيق منحى مصادر التعلم المفتوحة في الصفوف من 1 إلى 4، واستعراض مدى تفاعل الطلبة ونجاح التجربة واستدامتها.