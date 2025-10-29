شؤون فلسطينية

الاحتلال يُسلّم 30 إخطار هدم ووقف بناء في العيسوية والزعيم شرق القدس

الاحتلال يُسلّم 30 إخطار هدم ووقف بناء في العيسوية والزعيم شرق القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نحو 30 إخطارا بالهدم تستهدف منازل مقدسيين في بلدتي العيسوية والزعيم شمال القدس المحتلة.

وذكرت محافظة القدس في بيان لها اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال سلّمت الاثنين الماضي ما يقارب 15 إخطارا بوقف البناء وهدم عدد من المنازل، بحجة البناء دون ترخيص، فيما سلّمت 15 إخطارا آخر في تجمع السعيدي البدوي ببلدة الزعيم شرق المدينة، عُرف من بينهم: أحمد عودة سعيدي، وعودة أحمد سعيدي، وخالد عودة سعيدي، ومحمد عودة سعيدي.

وأضافت المحافظة، أن الإخطارات تأتي في سياق تصعيد إسرائيلي متواصل ضد المناطق المقدسية، وضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان قسرا وتفريغ المنطقة من أهلها، وضمن محاولات لفرض واقع ديمغرافي جديد يُضعف الوجود الفلسطيني في المدينة ويُسهّل التوسع الاستعماري في محيطها، وتنفيذا لمشروع E1 ضمن المشروع الكبير المسمى القدس الكبرى.

أخبار ذات صلة

إصابة مواطن بكسور ورضوض عقب اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس

إصابة مواطن بكسور ورضوض عقب اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس

برهم يبحث مع وفد بريطاني تعزيز الشراكة وتطوير التعليم في فلسطين

برهم يبحث مع وفد بريطاني تعزيز الشراكة وتطوير التعليم في فلسطين

الاحتلال يُسلّم 30 إخطار هدم ووقف بناء في العيسوية والزعيم شرق القدس

الاحتلال يُسلّم 30 إخطار هدم ووقف بناء في العيسوية والزعيم شرق القدس

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,643

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,643

الدفاع المدني بغزة: أشلاء شهداء تبخرت أو تطايرت في ليلة كارثية على القطاع

الدفاع المدني بغزة: أشلاء شهداء تبخرت أو تطايرت في ليلة كارثية على القطاع

بن غفير: نتنياهو عاد إلى وقف إطلاق النار بدلاً من حرب كاملة

بن غفير: نتنياهو عاد إلى وقف إطلاق النار بدلاً من حرب كاملة

تحقيق أممي يوثق 16 ألف دليل على جرائم الاحتلال في غزة

تحقيق أممي يوثق 16 ألف دليل على جرائم الاحتلال في غزة

فتوح: قصف الاحتلال لغزة جريمة حرب وانتهاك لوقف إطلاق النار

فتوح: قصف الاحتلال لغزة جريمة حرب وانتهاك لوقف إطلاق النار

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

إصابة مواطن بكسور ورضوض عقب اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس

إصابة مواطن بكسور ورضوض عقب اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس

برهم يبحث مع وفد بريطاني تعزيز الشراكة وتطوير التعليم في فلسطين

برهم يبحث مع وفد بريطاني تعزيز الشراكة وتطوير التعليم في فلسطين

الاحتلال يُسلّم 30 إخطار هدم ووقف بناء في العيسوية والزعيم شرق القدس

الاحتلال يُسلّم 30 إخطار هدم ووقف بناء في العيسوية والزعيم شرق القدس

فتوح: قصف الاحتلال لغزة جريمة حرب وانتهاك لوقف إطلاق النار

فتوح: قصف الاحتلال لغزة جريمة حرب وانتهاك لوقف إطلاق النار

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا في سلوان ويفرض مخالفات على المركبات

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا في سلوان ويفرض مخالفات على المركبات

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من ضاحية اكتابا شرق طولكرم

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من ضاحية اكتابا شرق طولكرم

الاحتلال يحتجز 44 مواطنًا خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الاحتلال يحتجز 44 مواطنًا خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في رفح وحماس تنفي مسؤوليتها

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في رفح وحماس تنفي مسؤوليتها

منوعات

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

عربي

السعودية تؤكد دعمها لحق الشعب الفلسطيني التاريخي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

السعودية تؤكد دعمها لحق الشعب الفلسطيني التاريخي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

مشاهد مرعبة في الفاشر..صور الأقمار الصناعية توثق جثثاً وبقع دماء وعمليات إعدام جماعي

مشاهد مرعبة في الفاشر..صور الأقمار الصناعية توثق جثثاً وبقع دماء وعمليات إعدام جماعي

انتشال جثث 18 مهاجرا إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

انتشال جثث 18 مهاجرا إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

الملكة رانيا: لا مبرر لمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة

الملكة رانيا: لا مبرر لمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة