ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,643

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 68,643، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وأضافت المصادر الطبية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,655، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 104 شهداء (منهم 46 طفلا و40 امرأة)، و253 إصابة (منها 78 طفلا و84 امرأة)،فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري 211 شهيدا و597 مصابا، وجرى انتشال 482 جثمانا.