شؤون فلسطينية

الدفاع المدني بغزة: أشلاء شهداء تبخرت أو تطايرت في ليلة كارثية على القطاع

الدفاع المدني بغزة: أشلاء شهداء تبخرت أو تطايرت في ليلة كارثية على القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، إن قطاع غزة شهد موجة قصف إسرائيلي عنيفة خلال أقل من 12 ساعة استهدفت مراكز إيواء وخياما ومدارس ومنازل سكنية، مؤكدا وجود مفقودين تعجز الطواقم عن انتشال جثامينهم لقلة الإمكانات.

واستشهد أكثر من 100 مواطن فلسطيني -بينهم 46 طفلا- خلال غارات جوية، قال جيش الاحتلال إنها رد على ما وصفه خرق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى قبل أن يعلن لاحقا التزامه بالاتفاق.

وأوضح الرائد بصل في تصريحات لقناة (الجزيرة) أن الأطفال والنساء يشكلون أكثر من 70% من إجمالي الشهداء نتيجة الغارات الأخيرة، مؤكدا أن طواقم الدفاع المدني تواصل عملها الإنساني منذ اللحظة الأولى.

ووفق المتحدث، تتحرك هذه الطواقم لانتشال الشهداء من تحت الركام والأنقاض رغم الظروف الصعبة وانهيار المنظومة ونقص الإمكانات والمقدرات اللازمة، واصفا ما حدث بأنه "كارثي".

وكشف عن استمرار عمليات البحث والانتشال في عدة مناطق بينها أحياء الصبرة والشيخ رضوان وتل الهوا وأيضا في شمال قطاع غزة، في ظل معلومات عن وجود مفقودين قد تكون أجسادهم "تبخرت أو تطايرت لمسافات بعيدة" نتيجة قوة الغارات الإسرائيلية.

وأكد أن ما يجري "انتهاك واضح وصارخ لكل المبادئ الإنسانية وأيضا لاتفاق وقف إطلاق النار"، متسائلا في الوقت ذاته عن موقف الوسطاء والضامنين للاتفاق بعد "استشهاد 100 فلسطيني خلال ساعات".

واعتبر الرائد بصل عودة الغارات الإسرائيلية بعد توقفها على قطاع غزة بمثابة صدمة، بعد لحظة كان ينتظر فيها السكان والطواقم المعنية توقف الحرب "لأخذ نفس".

وواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وفق خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وبوساطة من قطر ومصر وتركيا.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد 211 فلسطينيا و597 مصابا منذ إعلان الاتفاق، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

أما بشأن المساعدات، فقد قال المتحدث باسم الدفاع المدني إن طواقمه لم تتلقَ أي معدات أو دعم رغم دخول بعض الشاحنات لغزة عبر تنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتعامل مع جثث الأسرى الإسرائيليين، مؤكدا أن الدفاع المدني "لم يصله شيء" للتعامل مع نحو 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض.

وشدد على ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة تسمح بدخول المعدات والوقود وحماية المدنيين وطواقم الإنقاذ وفق القانون الدولي الإنساني.

واعتبر الرائد بصل أن عدم توفير الدعم اللازم سيقود إلى "انتكاسة كبيرة" بعد عامين من ظروف وصفها بأنها كارثية عاشها سكان القطاع الفلسطيني المحاصر.

أخبار ذات صلة

إصابة مواطن بكسور ورضوض عقب اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس

إصابة مواطن بكسور ورضوض عقب اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس

برهم يبحث مع وفد بريطاني تعزيز الشراكة وتطوير التعليم في فلسطين

برهم يبحث مع وفد بريطاني تعزيز الشراكة وتطوير التعليم في فلسطين

الاحتلال يُسلّم 30 إخطار هدم ووقف بناء في العيسوية والزعيم شرق القدس

الاحتلال يُسلّم 30 إخطار هدم ووقف بناء في العيسوية والزعيم شرق القدس

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,643

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,643

الدفاع المدني بغزة: أشلاء شهداء تبخرت أو تطايرت في ليلة كارثية على القطاع

الدفاع المدني بغزة: أشلاء شهداء تبخرت أو تطايرت في ليلة كارثية على القطاع

بن غفير: نتنياهو عاد إلى وقف إطلاق النار بدلاً من حرب كاملة

بن غفير: نتنياهو عاد إلى وقف إطلاق النار بدلاً من حرب كاملة

تحقيق أممي يوثق 16 ألف دليل على جرائم الاحتلال في غزة

تحقيق أممي يوثق 16 ألف دليل على جرائم الاحتلال في غزة

فتوح: قصف الاحتلال لغزة جريمة حرب وانتهاك لوقف إطلاق النار

فتوح: قصف الاحتلال لغزة جريمة حرب وانتهاك لوقف إطلاق النار

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

إصابة مواطن بكسور ورضوض عقب اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس

إصابة مواطن بكسور ورضوض عقب اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس

برهم يبحث مع وفد بريطاني تعزيز الشراكة وتطوير التعليم في فلسطين

برهم يبحث مع وفد بريطاني تعزيز الشراكة وتطوير التعليم في فلسطين

الاحتلال يُسلّم 30 إخطار هدم ووقف بناء في العيسوية والزعيم شرق القدس

الاحتلال يُسلّم 30 إخطار هدم ووقف بناء في العيسوية والزعيم شرق القدس

فتوح: قصف الاحتلال لغزة جريمة حرب وانتهاك لوقف إطلاق النار

فتوح: قصف الاحتلال لغزة جريمة حرب وانتهاك لوقف إطلاق النار

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا في سلوان ويفرض مخالفات على المركبات

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا في سلوان ويفرض مخالفات على المركبات

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من ضاحية اكتابا شرق طولكرم

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من ضاحية اكتابا شرق طولكرم

الاحتلال يحتجز 44 مواطنًا خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الاحتلال يحتجز 44 مواطنًا خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في رفح وحماس تنفي مسؤوليتها

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في رفح وحماس تنفي مسؤوليتها

منوعات

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

عربي

السعودية تؤكد دعمها لحق الشعب الفلسطيني التاريخي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

السعودية تؤكد دعمها لحق الشعب الفلسطيني التاريخي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

مشاهد مرعبة في الفاشر..صور الأقمار الصناعية توثق جثثاً وبقع دماء وعمليات إعدام جماعي

مشاهد مرعبة في الفاشر..صور الأقمار الصناعية توثق جثثاً وبقع دماء وعمليات إعدام جماعي

انتشال جثث 18 مهاجرا إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

انتشال جثث 18 مهاجرا إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

الملكة رانيا: لا مبرر لمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة

الملكة رانيا: لا مبرر لمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة