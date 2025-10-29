بن غفير: نتنياهو عاد إلى وقف إطلاق النار بدلاً من حرب كاملة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، إن "بنيامين نتنياهو، عاد إلى وقف إطلاق النار بدلا من حرب كاملة تحقق هدفها المركزي وهو القضاء على حماس."وأضاف في تصريح له، أنه "إذا قرر نتنياهو التنازل عن هدف تدمير حماس وتفكيكها فلن يكون للحكومة حق الوجود."وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال أنه، بناءً على توجيهات المستوى السياسي، بدأ بفرضٍ متجدد للاتفاق بعد خرقه من قبل منظمة حماس، وذلك عقب سلسلة من الغارات الواسعة التي استهدفت عشرات الأهداف في قطاع غزة.وقال الجيش في بيان له، إن الهجمات نُفذت بقيادة قيادة المنطقة الجنوبية، وبالتعاون مع جهاز (شاباك)، حيث تم استهداف أكثر من ثلاثين مطلوباً من مستويات القيادة في المنظمات داخل قطاع غزة.وأكد جيش الاحتلال في بيانه أنه سيواصل فرض الاتفاق، وسيرد بقوة على أي خرق قد يحدث مستقبلاً.