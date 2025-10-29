فتوح: قصف الاحتلال لغزة جريمة حرب وانتهاك لوقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن القصف الدموي الذي نفذه جيش الاحتلال على مناطق في قطاع غزة وقصف خيام النازحين وبيوت المواطنين واستشهاد نحو 100 مواطن بينهم عشرات الأطفال، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ برعاية أميركية ودولية.وأكد فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني اليوم الأربعاء، أن هذا التصعيد الدموي وما سبقه من استهداف للمدنيين وعرقلة إدخال المساعدات واستمرار إغلاق معبر رفح يكشف نية الاحتلال العدوانية لنسف أي مسار سياسي وإفشال الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة والتصميم على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.ودعا، الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والوسطاء الضامنين إلى تحرك عاجل لوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وضمان تنفيذ بنود الاتفاق وصون حقوق الشعب الفلسطيني تحت مظلة القانون الدولي.