استشهاد الصحفي محمد المنيراوي وزوجته بغارة إسرائيلية وسط قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، باستشهاد الصحفي محمد المنيراوي وزوجته، بعد استهداف طائرات الاحتلال لخيمته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (256 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد المنيراوي.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية لتي بدأت مساء الثلاثاء، إلى 100 شهيدًا، بينهم ما لا يقل عن 35 طفلًا، وذلك في سلسلة هجمات استهدفت منازل وخيام نازحين في مناطق متفرقة من القطاع، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.