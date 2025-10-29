عاجل

  • جيش الاحتلال: استهدفنا قبل أسبوعين مسؤول الإسناد اللوجستي في قطاع قانا لدى حزب الله وقضينا عليه

  • "الإعلامي الحكومي" بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 256 بعد استشهاد الصحفي محمد المنيراوي

ترامب: ليس مسموحاً لي الترشح لولاية ثالثة وهذا مؤسف

دونالد ترامب - الرئيس الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
أقر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن دستور بلاده يمنعه من الترشح لولاية ثالثة، مع إبداء رغبته في مواصلة الخدمة، في حين يسعى حلفاؤه لترشيحه لولاية إضافية.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه من اليابان إلى كوريا الجنوبية، "شعبيتي في أعلى مستوياتها بحسب استطلاعات الرأي، وكما تعلمون، بناء على ما قرأته، لا أعتقد أنه مسموح لي بالترشح، وإذا قرأتم الدستور، فهو واضح تماما. ليس مسموحا لي بالترشح. لذا سنرى ما سيحدث.. إنه لأمر مؤسف".

جاءت تصريحاته في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي بعد أن صرح مؤخرًا بأنه "يرغب" في الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة "لن تكون صائبة نظرا لوجود آخرين يعتقد أنهم مناسبون للترشح للرئاسة في عام 2028. وقد ذكر بالاسم وزير الخارجية ماركو روبيو، ونائبه جيه دي فانس كمرشحين محتملين أقوياء لخلافته.

وترامب الذي شغل ولاية أولى من 2017 حتى 2021 وبدأ ولايته الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يتحدث مؤخرا بصورة متزايدة عن دعوات يتلقاها من أنصاره للترشح لولاية ثالثة، من دون أن يعلن رفضه لهذا الأمر.

كذلك، فإن الرئيس الجمهوري عرض مرارا قبّعات حمراء تحمل عبارة "ترامب 2028″، وهي سنة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

