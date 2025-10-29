رسمياً.. جيش الاحتلال يعلن العودة لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه، بناءً على توجيهات المستوى السياسي، بدأ بفرضٍ متجدد للاتفاق بعد خرقه من قبل منظمة حماس، وذلك عقب سلسلة من الغارات الواسعة التي استهدفت عشرات الأهداف في قطاع غزة.وقال الجيش في بيان له، إن الهجمات نُفذت بقيادة قيادة المنطقة الجنوبية، وبالتعاون مع جهاز (شاباك)، حيث تم استهداف أكثر من ثلاثين مطلوباً من مستويات القيادة في المنظمات داخل قطاع غزة.وأكد جيش الاحتلال في بيانه أنه سيواصل فرض الاتفاق، وسيرد بقوة على أي خرق قد يحدث مستقبلاً.