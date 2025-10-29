(قناة إسرائيلية):سلاح الجو ألقى 20قنبلة على نفق بخان يونس و30 محاولة تصفية بانتظار نتائجها

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12 الإسرائيلية)، اليوم الأربعاء، أن طائرات سلاح الجو ألقت، قبل قليل، عشرين قنبلة على نفق في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في إطار سلسلة من الغارات المكثفة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي.وأضافت القناة أن الجيش نفذ ثلاثين محاولة تصفية، مشيرة إلى أنه يجري حالياً انتظار نتائج هذه العمليات لتقييم مدى نجاحها وتحقيق أهدافها.ووفقاً للمصدر ذاته، فقد تركزت الغارات الرئيسية خلال الساعات الماضية في مدينة غزة، ومخيم جباليا شمالاً، ومخيم البريج وسط القطاع، إضافة إلى خان يونس جنوباً.وفي سياق متصل، نقلت قناة "آي 24 نيوز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الهجمات في قطاع غزة شارفت على الانتهاء بعد تنفيذ سلسلة واسعة من الضربات الجوية.وأوضح المسؤول أن الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف ونفذ العديد من الاغتيالات الموجهة ضد ناشطي حركة حماس، مؤكداً أن جميع الأهداف المدرجة في قائمة العمليات قد تم مهاجمتها.