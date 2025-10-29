(حماس) تعلن العثور على جثّتي أسيرين إضافيين في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة حماس، مساء أمس، الثلاثاء، أنها تمكنت من العثور على جثتي أسيرين إضافيتين في قطاع غزة.وذكرت (كتائب القسام)، الجناح العسكري للحركة، في بيان نشرته مساء الثلاثاء، على قناتها في تطبيق (تليجرام)، أنها تمكنت من استعادة الجثتين.وأفادت حركة (حماس) في وقت سابق أنها ستؤجل تسليم جثة أسير أخرى وسط تصاعد جديد للقصف في قطاع غزة.وأوضحت كتائب القسام أن التأجيل جاء رداً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار.وأضافت أن الجثة عثر عليها خلال عمليات بحث داخل نفق في جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية الجديدة تعيق عمليات البحث وتسليم الجثة.وشنت إسرائيل غارات جوية جديدة على قطاع غزة يوم الثلاثاء، بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع على بدء وقف إطلاق النار مما أدى إلى استشهاد 91 فلسطينياً.