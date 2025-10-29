الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا في سلوان ويفرض مخالفات على المركبات

رام الله - دنيا الوطننصبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجزًا عسكريًا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وفرضت غرامات مالية على عدد من مركبات المواطنين.وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت حي رأس العامود في سلوان، وأقامت حاجزًا مفاجئًا، وشرعت بإيقاف المركبات وتحرير مخالفات مالية بحق أصحابها.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال شددت كذلك من إجراءاتها العسكرية عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث أوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة وإعاقة لحركة تنقل الأهالي.