  طائرات الاحتلال تدمر مربعا سكنيا في محيط مسجد السوسي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

(أونروا): انضمام 25 ألف طفل فلسطيني بقطاع غزة إلى "مساحات التعلم المؤقتة"

رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن أكثر من 25 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة انضموا إلى "مساحات التعلم المؤقتة" التي أنشأتها الوكالة.

وقال المفوض العام للوكالة فيليبي لازاريني إنه في ظل وقف إطلاق النار، توسع برنامج "العودة إلى التعلم" في غزة، سواء من خلال الحضور الشخصي أو عبر شبكة الإنترنت، مؤكدا أن الوكالة ستواصل زيادة عدد المواقع.

وأضاف أن (أونروا) تقدم دروسا عبر الإنترنت تهدف للوصول إلى نحو 300 ألف طفل في القطاع، موضحا أن محو الأمية والتعليم يشكلان علاجا لليأس والصدمات النفسية، وأشار إلى أن ذلك تحقق بفضل جهود الآلاف من معلمي الوكالة.

