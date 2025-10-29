(القناة 12): وقف إطلاق النار في غزة سيتجدد الساعة العاشرة صباحاً

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سيتجدد اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة صباحاً.ويأتي ذلك، بعد ليلة دامية عاشها سكان قطاع غزة، أدت إلى استشهاد بينهم ما لا يقل عن 24 طفلًا، وذلك في سلسلة هجمات استهدفت منازل وخيام نازحين في مناطق متفرقة من القطاع، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.ومساء أمس، أعلنت إسرائيل إطلاق هجوم جديد على القطاع بسبب مزاعم بتنفيذ المقاومة هجوما على جنود للاحتلال، وهو ما نفته حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدة أن الاحتلال يختلق أكاذيب، ودعت الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم.وأصدرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية بيانًا أعلنت فيه أن نتنياهو أوعز إلى القيادة العسكرية بشنّ هجمات "قوية وفورية" على قطاع غزة، فيما توعّد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حركة حماس بـ"دفع ثمن باهظ" على ما وصفه بـ"خرق الاتفاق واستهداف الجنود الإسرائيليين".وفي بيان صدر عنه في أعقاب المداولات الأمنية التي عقدت برئاسة نتنياهو، قال كاتس إن "حماس ستدفع الثمن بـ"فائدة مركبة" على استهداف الجنود وعلى خرق الاتفاق لإعادة جثث الأسرى".وذكرت (هيئة البث الإسرائيلية) أن تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقًا بهذه الهجمات ضمن ما تصفه بالتنسيق الأمني الجاري بين الجانبين.