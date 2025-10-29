السعودية تؤكد دعمها لحق الشعب الفلسطيني التاريخي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

رام الله - دنيا الوطنأكدت المملكة العربية السعودية، دعمها لحق شعبنا التاريخي في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، مساء أمس الثلاثاء، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود الدولية المبذولة بشأنها.وجدد المجلس إدانته بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة على الضفة الغربية والمستوطنات الاستعمارية غير القانونية.وأكد على دعم الحق الأصيل والتاريخي لشعبنا في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.وعبّر المجلس عن دعم المملكة العربية السعودية الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وإرساء الأمن والسلم الدوليين.