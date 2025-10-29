الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من ضاحية اكتابا شرق طولكرم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين من ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين في الضاحية، وعبثت بمحتوياتها قبل أن تعتقل كلا من: نسيم مصطفى قندس، مصطفى نسيم قندس (33 عامًا)، محمد نسيم قندس (23 عامًا)، محمود نسيم قندس، والأسير المحرر عبد الله صلاح علارية (29 عامًا).وأشارت المصادر إلى أن عملية الاعتقال ترافقت مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال في محيط المنطقة، ما أثار حالة من الخوف بين الأهالي، خاصة بين الأطفال.