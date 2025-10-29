الاحتلال يحتجز 44 مواطنًا خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 44 مواطنًا خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم.وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم، وداهمت عددًا كبيرًا من منازل المواطنين، واحتجزت عشرات السكان داخلها لساعات طويلة، حيث جرى التحقيق معهم ميدانيًا قبل أن تطلق سراحهم لاحقًا.وأضاف المصدر أن الاقتحام تخلله انتشار مكثف للجنود في أزقة المخيم، وسط توتر شديد بين الأهالي والقوات المقتحمة.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم ومدينة الدوحة غربها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.