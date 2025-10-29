شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في رفح وحماس تنفي مسؤوليتها

رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل أحد جنوده في هجوم استهدف قواته المتمركزة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد ظهر الثلاثاء.

وأوضح الجيش في بيانه أن القتيل هو رقيب أول في الاحتياط يبلغ من العمر 37 عاماً، ويعمل سائق معدات ثقيلة عسكرية، ويقطن مستوطنة نيريا المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، فقد قُتل الجندي جراء إطلاق قذائف "آر بي جي" ونيران قناصة استهدفت وحدة هندسية كانت تعمل في حي الجنينة شرق رفح، وهو ما وصفته تل أبيب بـ"هجوم منسق نفذه مسلحون خرجوا من أحد الأنفاق".

وأشار الجيش إلى أن المنطقة المستهدفة تقع داخل ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، وهي منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنه زعم أن "عناصر مسلحة" تتحصن في جيوب داخلها وتنفذ منها هجمات متكررة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع واحد من مقتل جنديين إسرائيليين في حادث مماثل بالمنطقة ذاتها، حيث تتهم إسرائيل حركة حماس بالوقوف وراء الهجمات، بينما نفت الحركة بشكل قاطع أي علاقة لها بها، مؤكدة التزامها الكامل باتفاق التهدئة.

وفي أعقاب الحادث، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت في مدينة غزة ورفح ودير البلح، وأسفرت وفق مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد 70 مواطناً، بينهم 24 طفلاً، إلى جانب تدمير عدد من المنازل وخيام النازحين.

وفي بيان رسمي، حمّلت حركة حماس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد، ووصفت الغارات بأنها "انتهاك خطير" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالبةً المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالضغط على تل أبيب لوقف ما وصفته بـ"الاعتداءات المتكررة بحق المدنيين".

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه أوامر مباشرة إلى الجيش لتنفيذ "هجمات قوية وفورية" على قطاع غزة، وأن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة نيتها توسيع نطاق عملياتها داخل القطاع، في إطار ما تسميه "إعادة الانتشار العسكري".

ووفق تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، فإن الحكومة الإسرائيلية تجري حالياً مشاورات أمنية مكثفة حول "خيارات التعامل مع الوضع في غزة"، وسط حديث عن خمس خطط محتملة بانتظار موافقة أميركية، في حين تحذر أوساط إسرائيلية من أن التصعيد قد يؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل.

