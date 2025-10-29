ترامب: سنقضي على حماس إذا لم تلتزم.. ولإسرائيل حق الرد

شؤون فلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بـ"القضاء على حركة حماس إذا لم تتصرف بالشكل اللائق"، مشدداً على أن لا شيء سيعرض اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة للخطر، في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة من القطاع رغم الهدنة المعلنة.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء مغادرته اليابان متجهاً إلى كوريا الجنوبية، إن "لدى إسرائيل الحق في الرد على أي اعتداء"، مضيفاً أن "حماس ليست سوى جزء بسيط من صفقة السلام الشاملة في الشرق الأوسط". 

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ما زال صامداً رغم ما وصفها بـ"المناوشات الصغيرة" بين الجانبين، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الوضع الميداني وتدرك أن "حماس أو جهة أخرى داخل غزة" قد تكون وراء حادث إطلاق النار الأخير ضد جندي إسرائيلي. وأضاف أن "إسرائيل سترد بطريقتها، لكن الرئيس ترامب واثق من أن السلام سيستمر".

في المقابل، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة من مدينة غزة، بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه وجّه الجيش لتنفيذ "هجمات قوية وفورية" رداً على حادث إطلاق النار في رفح.

من جانبها، نفت حركة حماس أي علاقة لها بالحادث، مؤكدة التزامها الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. واعتبرت الحركة أن القصف الإسرائيلي يمثل "انتهاكاً خطيراً للاتفاق"، مطالبة الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة.

بالتزامن، حثّ مسؤولون أميركيون إسرائيل على تجنب اتخاذ إجراءات عسكرية من شأنها تهديد استمرار الهدنة، مؤكدين أن واشنطن "تسعى للحفاظ على الاستقرار ومنع انهيار الاتفاق الذي رعته إدارة ترامب".

وفي غزة، أعلنت مصادر طبية أن 70 مواطناً على الأقل، بينهم 24 طفلاً، استشهدوا فجر الأربعاء جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل وخيام نازحين في مناطق متفرقة من القطاع، في خرق جديد للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

