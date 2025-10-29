شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويدمر محتويات محال تجارية في نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويدمر محتويات محال تجارية في نابلس
أرشيفية
نابلس - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مواطنًا من بلدة كفر قليل جنوب مدينة نابلس، ودمّرت محتويات عدد من المحال التجارية في مخيم بلاطة شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر قليل وداهمت عدة منازل، قبل أن تعتقل المواطن أنس الفني وتنقله إلى جهة غير معلومة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، وداهمت عددًا من المحال التجارية وفتشتها بشكل دقيق، ما أدى إلى تدمير محتوياتها وإلحاق أضرار جسيمة بها.

وأشارت المصادر إلى أن الاقتحام تخلله انتشار مكثف للجنود داخل المخيم، وسط حالة من التوتر والخوف بين المواطنين.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من ضاحية اكتابا شرق طولكرم

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من ضاحية اكتابا شرق طولكرم

الاحتلال يحتجز 44 مواطنًا خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الاحتلال يحتجز 44 مواطنًا خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في رفح وحماس تنفي مسؤوليتها

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في رفح وحماس تنفي مسؤوليتها

ترامب: سنقضي على حماس إذا لم تلتزم.. ولإسرائيل حق الرد

ترامب: سنقضي على حماس إذا لم تلتزم.. ولإسرائيل حق الرد

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويدمر محتويات محال تجارية في نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويدمر محتويات محال تجارية في نابلس

محدث:91 شهيدًا بينهم عشرات الأطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

محدث:91 شهيدًا بينهم عشرات الأطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

إسرائيل تشن هجمات واسعة على غزة وتنسق مع واشنطن لتوسيع السيطرة داخل &quot;الخط الأصفر&quot;

إسرائيل تشن هجمات واسعة على غزة وتنسق مع واشنطن لتوسيع السيطرة داخل "الخط الأصفر"

حماس تنفي مسؤوليتها عن مقتل جندي في رفح وترجئ تسليم جثة محتجز إسرائيلي

حماس تنفي مسؤوليتها عن مقتل جندي في رفح وترجئ تسليم جثة محتجز إسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من ضاحية اكتابا شرق طولكرم

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من ضاحية اكتابا شرق طولكرم

الاحتلال يحتجز 44 مواطنًا خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الاحتلال يحتجز 44 مواطنًا خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويدمر محتويات محال تجارية في نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويدمر محتويات محال تجارية في نابلس

حماس تنفي مسؤوليتها عن مقتل جندي في رفح وترجئ تسليم جثة محتجز إسرائيلي

حماس تنفي مسؤوليتها عن مقتل جندي في رفح وترجئ تسليم جثة محتجز إسرائيلي

محدث:عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي واسع على قطاع غزة (صور)

محدث:عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي واسع على قطاع غزة (صور)

نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ ضربات قوية على غزة

نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ ضربات قوية على غزة

فتوح: أي وجود دولي في غزة يجب أن يكون بموافقة دولة فلسطين

فتوح: أي وجود دولي في غزة يجب أن يكون بموافقة دولة فلسطين

الشرطة: مجهولون يسطون على محل صرافة في قباطية ويصيبون صاحبه بجروح

الشرطة: مجهولون يسطون على محل صرافة في قباطية ويصيبون صاحبه بجروح

منوعات

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

عربي

انتشال جثث 18 مهاجرا إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

انتشال جثث 18 مهاجرا إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

الملكة رانيا: لا مبرر لمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة

الملكة رانيا: لا مبرر لمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة

سوريا: توغل 20 آلية إسرائيلية في ريف القنيطرة

سوريا: توغل 20 آلية إسرائيلية في ريف القنيطرة

إسرائيل تطلب من واشنطن شن هجمات على لبنان بعد رصد تهريب صواريخ من سوريا

إسرائيل تطلب من واشنطن شن هجمات على لبنان بعد رصد تهريب صواريخ من سوريا