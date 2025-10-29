الاحتلال يعتقل مواطنًا ويدمر محتويات محال تجارية في نابلس

نابلس - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مواطنًا من بلدة كفر قليل جنوب مدينة نابلس، ودمّرت محتويات عدد من المحال التجارية في مخيم بلاطة شرق المدينة.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر قليل وداهمت عدة منازل، قبل أن تعتقل المواطن أنس الفني وتنقله إلى جهة غير معلومة.وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، وداهمت عددًا من المحال التجارية وفتشتها بشكل دقيق، ما أدى إلى تدمير محتوياتها وإلحاق أضرار جسيمة بها.وأشارت المصادر إلى أن الاقتحام تخلله انتشار مكثف للجنود داخل المخيم، وسط حالة من التوتر والخوف بين المواطنين.