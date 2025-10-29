شؤون فلسطينية

محدث:91 شهيدًا بينهم عشرات الأطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

محدث:91 شهيدًا بينهم عشرات الأطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
طفل وصل إلى المستشفى المعمداني جراء قصف استهدف حي الزيتون
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ مساء الثلاثاء إلى 91 شهيدًا، بينهم ما لا يقل عن 24 طفلًا، وذلك في سلسلة هجمات استهدفت منازل وخيام نازحين في مناطق متفرقة من القطاع، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأفادت مصادر محلية بأن 18 مواطنًا استشهدوا، بينهم أطفال ونساء، في مجزرة مروّعة ارتكبها الاحتلال بقصف منزل يعود لعائلة أبو دلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولا يزال عدد من المواطنين مفقودين تحت الأنقاض.

وفيما يلي أسماء الشهداء الذين ارتقوا في القصف على منزل عائلة أبو دلال:

يحيى أمين أبو دلال، هالة السباخي (أبو دلال)، محمد يحيى أبو دلال، بيان يحيى أبو دلال، مصطفى يحيى أبو دلال، أمين يحيى أبو دلال، عبير يوسف دياب (أبو دلال)، شام أمين أبو دلال، يحيى أمين أبو دلال، نزار عزمي أبو دلال، مجد نزار أبو دلال، هناء اللوح (أم بدر أبو دلال)، بدر نظمي أبو دلال، محمد نظمي أبو دلال، براءة نظمي أبو دلال، ضحى نظمي أبو دلال، رغد نظمي أبو دلال، ومسك نظمي أبو دلال.

كما قصفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مخيم إنسان شرق مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم أطفال، وهم: إسلام البطريخي، عمر صبحي روبي، أويس صبحي روبي، شيماء سامي روبي، ورسيل صبحي روبي.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو شرار في بلوك (7)، ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة عدد من المواطنين.

أما في خان يونس جنوبي القطاع، فقد استهدفت طائرات الاحتلال ومسيّراته خيام نازحين في منطقة المواصي، ما أسفر عن وقوع إصابات، فيما أسفر قصف منزل لعائلة القدرة في حي الأمل عن استشهاد مواطن وطفل. كما استشهد خمسة مواطنين آخرين في قصف استهدف مركبة في أحد شوارع المدينة.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة البنا في حي الصبرة، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل ورضيع، وإصابة تسعة آخرين، ولا يزال عدد من المواطنين تحت الأنقاض. كما استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل في غارة أخرى استهدفت منزلًا قرب منطقة اليرموك.

وفي بيت لاهيا شمال القطاع، استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بعد قصف مدرسة تؤوي نازحين، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة نازحين جنوب مخيم النصيرات.

وفي وقت سابق من مساء أمس، أعلنت المصادر الطبية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 68,531 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 170,402 مصاب، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إليهم.

وأشارت المصادر إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية 4 شهداء (منهم شهيد جديد، واثنان انتُشل جثماناهما، وآخر متأثر بجروحه)، إضافة إلى 7 إصابات. كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار 94 شهيدًا و344 مصابًا، (بالإضافة الى 63 شهيدا سقطوا الليلة الماضية وفجر اليوم)، في حين جرى انتشال 474 جثمانًا من تحت الركام.

وتم حتى الآن التعرف إلى 75 جثمانًا من أصل 195 من الجثامين التي سلّمها الاحتلال مؤخرًا، وفق ما أكدت المصادر الطبية في غزة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من ضاحية اكتابا شرق طولكرم

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من ضاحية اكتابا شرق طولكرم

الاحتلال يحتجز 44 مواطنًا خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الاحتلال يحتجز 44 مواطنًا خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في رفح وحماس تنفي مسؤوليتها

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في رفح وحماس تنفي مسؤوليتها

ترامب: سنقضي على حماس إذا لم تلتزم.. ولإسرائيل حق الرد

ترامب: سنقضي على حماس إذا لم تلتزم.. ولإسرائيل حق الرد

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويدمر محتويات محال تجارية في نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويدمر محتويات محال تجارية في نابلس

محدث:91 شهيدًا بينهم عشرات الأطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

محدث:91 شهيدًا بينهم عشرات الأطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

إسرائيل تشن هجمات واسعة على غزة وتنسق مع واشنطن لتوسيع السيطرة داخل &quot;الخط الأصفر&quot;

إسرائيل تشن هجمات واسعة على غزة وتنسق مع واشنطن لتوسيع السيطرة داخل "الخط الأصفر"

حماس تنفي مسؤوليتها عن مقتل جندي في رفح وترجئ تسليم جثة محتجز إسرائيلي

حماس تنفي مسؤوليتها عن مقتل جندي في رفح وترجئ تسليم جثة محتجز إسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من ضاحية اكتابا شرق طولكرم

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من ضاحية اكتابا شرق طولكرم

الاحتلال يحتجز 44 مواطنًا خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الاحتلال يحتجز 44 مواطنًا خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويدمر محتويات محال تجارية في نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويدمر محتويات محال تجارية في نابلس

حماس تنفي مسؤوليتها عن مقتل جندي في رفح وترجئ تسليم جثة محتجز إسرائيلي

حماس تنفي مسؤوليتها عن مقتل جندي في رفح وترجئ تسليم جثة محتجز إسرائيلي

محدث:عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي واسع على قطاع غزة (صور)

محدث:عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي واسع على قطاع غزة (صور)

نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ ضربات قوية على غزة

نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ ضربات قوية على غزة

فتوح: أي وجود دولي في غزة يجب أن يكون بموافقة دولة فلسطين

فتوح: أي وجود دولي في غزة يجب أن يكون بموافقة دولة فلسطين

الشرطة: مجهولون يسطون على محل صرافة في قباطية ويصيبون صاحبه بجروح

الشرطة: مجهولون يسطون على محل صرافة في قباطية ويصيبون صاحبه بجروح

منوعات

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

عربي

انتشال جثث 18 مهاجرا إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

انتشال جثث 18 مهاجرا إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

الملكة رانيا: لا مبرر لمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة

الملكة رانيا: لا مبرر لمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة

سوريا: توغل 20 آلية إسرائيلية في ريف القنيطرة

سوريا: توغل 20 آلية إسرائيلية في ريف القنيطرة

إسرائيل تطلب من واشنطن شن هجمات على لبنان بعد رصد تهريب صواريخ من سوريا

إسرائيل تطلب من واشنطن شن هجمات على لبنان بعد رصد تهريب صواريخ من سوريا