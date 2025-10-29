وزير باكستاني: محادثات السلام مع أفغانستان "فشلت"

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار، الأربعاء، أن محادثات هدنة طويلة الأمد بين باكستان وأفغانستان، التي عُقدت في إسطنبول، اختتمت دون التوصل إلى أي "حل عملي"، في ضربة لجهود السلام بالمنطقة بعد موجة من الاشتباكات الدامية في وقت سابق من أكتوبر. وتهدف هذه المحادثات إلى تحقيق سلام دائم بين الجارتين، في أعقاب مقتل عشرات الأشخاص على طول الحدود بين البلدين، في أعنف أعمال عنف منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في كابول عام 2021.وأوضح الوزير الباكستاني في بيان صدر الأربعاء أن الجانب الأفغاني استمر في الانحراف عن القضية الأساسية، متجنباً معالجة النقطة الجوهرية التي أُجريت على أساسها المفاوضات، مضيفاً أن "حركة طالبان الأفغانية لجأت إلى لعبة إلقاء اللوم والتهرب والحيل، ورفضت قبول أي مسؤولية، مما أدى إلى فشل الحوار في التوصل إلى أي حل عملي".وتشير مصادر أفغانية وباكستانية إلى أن البلدين اتفقا مسبقاً على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الدوحة في 19 أكتوبر، لكن جولة ثانية من المحادثات التي توسطت فيها تركيا وقطر في إسطنبول لم تفضِ إلى أرضية مشتركة، وألقى كل طرف باللوم على الآخر في فشل الحوار.وقال مصدر أمني باكستاني إن طالبان الأفغانية رفضت الالتزام بكبح جماح طالبان الباكستانية، وهي جماعة مسلحة منفصلة تعتبرها باكستان تهديداً أمنيًا وتقول إنها تعمل دون عقاب داخل أفغانستان. من جهته، أفاد مصدر أفغاني مطلع أن المفاوضات انتهت بعد "سجال متوتر" حول هذه القضية، مؤكدًا أن طالبان الأفغانية لا تسيطر على طالبان الباكستانية، التي نفذت هجمات ضد القوات الباكستانية في الأسابيع الأخيرة.وجاءت هذه الاشتباكات في أعقاب غارات جوية شنتها باكستان هذا الشهر على العاصمة كابول ومواقع أخرى، مستهدفة زعيم طالبان الباكستانية، وردت حركة طالبان بهجمات على مواقع عسكرية باكستانية على طول الحدود الممتدة لمسافة 2600 كيلومتر.