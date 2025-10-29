عربي

انتشال جثث 18 مهاجرا إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

رام الله - دنيا الوطن
قال فرع الهلال الأحمر الليبي، الثلاثاء، إنه تم انتشال جثث 18 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم إثر انقلاب قاربهم غربي العاصمة طرابلس، فيما تم إنقاذ أكثر من 90 شخصا من الناجين.

وأوضح فرع الهلال الأحمر في مدينة صبراتة، وهي بلدة ساحلية تبعد نحو 76 كيلومترا غرب طرابلس، أنه تلقى بلاغا بانقلاب القارب في وقت متأخر من مساء الاثنين، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ انتشلت الجثث من الشاطئ القريب من ميناء صرمان، حيث أظهرت الصور التي نشرها الفرع متطوعي الهلال الأحمر وهم يحملون الجثث ويضعونها في أكياس بلاستيكية بيضاء قبل نقلها بسيارات الإسعاف، بينما قدّم المسعفون الإسعافات الأولية للناجين.

وكان مركز طبي تابع لوزارة الصحة الليبية قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن المسعفين انتشلوا جثث 61 مهاجرا على الأقل خلال أسبوعين، في المنطقة الساحلية الواقعة بين مدينتي زوارة ورأس اجدير قرب الحدود مع تونس.

وتُعد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحروب والفقر نحو السواحل الأوروبية عبر البحر المتوسط.

