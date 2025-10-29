شؤون فلسطينية

إسرائيل تشن هجمات واسعة على غزة وتنسق مع واشنطن لتوسيع السيطرة داخل "الخط الأصفر"

إسرائيل تشن هجمات واسعة على غزة وتنسق مع واشنطن لتوسيع السيطرة داخل "الخط الأصفر"
رام الله - دنيا الوطن
 تجري منذ يوم الثلاثاء مشاورات مكثفة بين تل أبيب وواشنطن بشأن توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية داخل قطاع غزة، بما في ذلك الانتقال "ما وراء الخطّ الأصفر"، الخطّ الفاصل الأول المنصوص عليه في خطة وقف إطلاق النار التي رعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتتواصل المناقشات بين الجانبين وسط استئناف إسرائيل غارات جوية على مناطق في القطاع، بعد أن اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حركة حماس بخرق الاتفاق.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قرار التقدّم عبر الخطّ الأصفر جرى اتخاذه في ختام مشاورات أمنية عقدها نتنياهو مساء الثلاثاء، وجرى تنسيقه مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار ما وصفته الحكومة الإسرائيلية بأنه "خطوات لمعاقبة حماس". ونقلت تقارير عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو بحث المسألة مع كبار المسؤولين الأميركيين قبل اتخاذ أي قرار تنفيذي.

ما هو "الخطّ الأصفر"؟
الخطّ الأصفر هو خط الانسحاب الأول الوارد في خطة وقف إطلاق النار التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ويفصل هذا الخطّ المناطق التي احتفظ الجيش الإسرائيلي بوجوده شرقها عن المناطق التي سُمِح للفلسطينيين بالتحرك ضمنها غربه. وفي 10 أكتوبر انسحب الجيش جزئياً إلى مواقع جديدة شرق الخطّ الأصفر، الذي يغطي وفق تقديرات عسكرية إسرائيلية أكثر من نصف مساحة القطاع.

وقف دخول عناصر حماس للخطّ الأصفر
جاء القرار الإسرائيلي بإيقاف دخول عناصر من حماس إلى داخل الخطّ الأصفر بهدف البحث عن رفات المحتجزين ضمن هذا السياق، وفق ما نقلت تقارير إسرائيلية. وقالت مصادر إن الجيش قرر منع عناصر الحركة من الوصول إلى مناطق داخل الخطّ الأصفر رغم استمرار عمليات البحث عن جثث الأسرى في أنحاء متفرقة من القطاع.

من جانبها، شدّدت الحكومة الإسرائيلية على أن حماس "تماطل" في تسليم جثث الرهائن، واتهمت الحركة بأنها استخدمت الملف "دعائياً وسياسياً"، متهمةً إياها بالاحتفاظ بعدد من الجثث وعدم الإفراج عنها. وأكدت إسرائيل أن المعدات الهندسية التي تطالب بها حماس ليست ضرورية لتسليم الجثث المتبقية، في مواقف نقلتها وسائل إعلام عبرية.

حماس تعلن انتشال جثة وتؤجل التسليم
من جهتها، أعلنت حركة حماس وكتائب القسام أنها عثرت الثلاثاء على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات بحث نفّذت في أحد الأنفاق جنوب القطاع، وأنها قررت تأجيل تسليمها الذي كان مقرراً مساء الثلاثاء، مبررة القرار بأن ذلك يأتي "بسبب خروقات الاحتلال". وحذّرت الكتائب من أن أي تصعيد إسرائيلي سيعقّد عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، ما سيؤدي بالضرورة إلى تأخير تسليم ما تبقّى من رفات.

وأكدت حماس أيضاً في بيان منفصل أنها "لا علاقة لها" بحادث إطلاق النار الذي وقع قرب رفح وأدى لمقتل جندي إسرائيلي، وجددت تأكيدها التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، داعية الوسطاء والجهات الضامنة إلى تحمل مسؤولياتهم و"إجبار إسرائيل على وقف ممارساتها التضليلية".

توسيع السيطرة ومشاورات أميركية حذرة
على الرغم من موافقة تقارير إسرائيلية على تنسيق الخطوات مع واشنطن، نقلت تقارير أميركية أن مسؤولين في الإدارة الأميركية أبلغوا فريق نتنياهو أنهم لا يرون خرقاً ماديّاً واضحاً من جانب حماس يصل إلى حد تبرير رد إسرائيلي جذري قد يقود إلى انهيار وقف إطلاق النار. وحذّر هؤلاء المسؤولون إسرائيل من اتخاذ إجراءات جذرية قد تدفع الهدنة إلى حافة الانهيار، مطالبين بالتحفّظ واللجوء إلى ضغوط دبلوماسية بدل التصعيد العسكري.

كما أشارت مصادر أميركية إلى أن البيت الأبيض اقترح منح حماس إنذاراً نهائياً محدداً زمنياً لإعادة الرفات قبل منح "الضوء الأخضر" الكامل لإجراءات برية أوسع داخل القطاع، فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن واشنطن قد توافق فقط على جزء من الإجراءات التي تطمح الحكومة الإسرائيلية لتنفيذها.

تهديدات إسرائيلية وتصعيد ميداني
على الصعيد الميداني، عقد نتنياهو اجتماعاً أمنياً طارئاً شارك فيه وزير الجيش يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير ورؤساء الأجهزة الأمنية، وأسفر الاجتماع عن توجيه أوامر للقيادة العسكرية بـ"تنفيذ ضربات قوية وفورية" على غزة. وفي تصريحات تلفزيونية ونصية، حذر نتنياهو وحلفاؤه من إمكان توسيع العمليات العسكرية، في حين كرّر رئيس أركان الاحتلال تهديده بأن حماس "ستدفع ثمناً باهظاً" في حال عدم التزامها.

في المقابل، يظل ملف استعادة رفات الرهائن واحداً من العقد الأساسية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقد سلّمت حماس في الأيام الماضية عدداً من الجثامين وفق الاتفاق، إذ أُشير إلى أن الحركة سلّمت ما قيل إنه الجثمان السادس عشر من بين 28 جثماناً كان من المقرر إعادة تسليمها وفق التفاهمات، بينما قالت الجهات الإسرائيلية إن أحد ما سلّم كان بقايا رفات سبق وأن عثر الجيش عليها قبل عامين، ما أثار تبادلاً للاتهامات حول مصداقية التسليمات وملفات الهوية.

تداعيات محتملة
تثير التطورات الحالية مخاوف دبلوماسيين ودول الضامنة من أن أي توسيع إسرائيلي فعلي لسيطرته داخل الخطّ الأصفر أو استئناف عمليات برية واسعة قد يؤديان إلى تصعيد مفتوح يصعب احتواؤه، وهو ما يسعى الوسطاء الأميركيون والمصريون والقطريون إلى تفاديه عبر ضغوط سياسية ودبلوماسية ترجع بالفصائل والاحتلال إلى طاولة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق.

وفي خضم هذا التوتر، تظل معادلة استعادة رفات الشهداء والرهائن محطّ اهتمام إنساني وسياسي مركز، تؤثر كل خطوة في مسار الهدنة ومدى استمراريتها، في وقت يطالب فيه الفلسطينيون والوسطاء بضمانات لمنع استغلال الملف ذريعة للتصعيد العسكري.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تشن هجمات واسعة على غزة وتنسق مع واشنطن لتوسيع السيطرة داخل &quot;الخط الأصفر&quot;

إسرائيل تشن هجمات واسعة على غزة وتنسق مع واشنطن لتوسيع السيطرة داخل "الخط الأصفر"

حماس تنفي مسؤوليتها عن مقتل جندي في رفح وترجئ تسليم جثة محتجز إسرائيلي

حماس تنفي مسؤوليتها عن مقتل جندي في رفح وترجئ تسليم جثة محتجز إسرائيلي

نائب ترامب: وقف إطلاق النار في غزة مازال صامداً

نائب ترامب: وقف إطلاق النار في غزة مازال صامداً

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي واسع على قطاع غزة

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي واسع على قطاع غزة

نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ ضربات قوية على غزة

نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ ضربات قوية على غزة

إسرائيل توقف دخول فرق البحث للمنطقة الصفراء لانتشال جثث الأسرى

إسرائيل توقف دخول فرق البحث للمنطقة الصفراء لانتشال جثث الأسرى

فتوح: أي وجود دولي في غزة يجب أن يكون بموافقة دولة فلسطين

فتوح: أي وجود دولي في غزة يجب أن يكون بموافقة دولة فلسطين

الشرطة: مجهولون يسطون على محل صرافة في قباطية ويصيبون صاحبه بجروح

الشرطة: مجهولون يسطون على محل صرافة في قباطية ويصيبون صاحبه بجروح

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

فتوح: أي وجود دولي في غزة يجب أن يكون بموافقة دولة فلسطين

فتوح: أي وجود دولي في غزة يجب أن يكون بموافقة دولة فلسطين

الشرطة: مجهولون يسطون على محل صرافة في قباطية ويصيبون صاحبه بجروح

الشرطة: مجهولون يسطون على محل صرافة في قباطية ويصيبون صاحبه بجروح

نتنياهو يتهم حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويبحث مع قادة الجيش خيارات الرد

نتنياهو يتهم حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويبحث مع قادة الجيش خيارات الرد

خريجو طب جامعة النجاح يحققون نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة (صور)

خريجو طب جامعة النجاح يحققون نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة (صور)

(كنيست) الاحتلال يصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

(كنيست) الاحتلال يصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

(واللا): نتنياهو يعقد مشاورات طارئة اليوم بشأن خرق حماس لاتفاق إعادة جثث الرهائن

(واللا): نتنياهو يعقد مشاورات طارئة اليوم بشأن خرق حماس لاتفاق إعادة جثث الرهائن

(حماس): الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين الأسرى

(حماس): الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين الأسرى

مصدر طبي: 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

مصدر طبي: 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

منوعات

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

عربي

انتشال جثث 18 مهاجرا إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

انتشال جثث 18 مهاجرا إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

الملكة رانيا: لا مبرر لمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة

الملكة رانيا: لا مبرر لمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة

سوريا: توغل 20 آلية إسرائيلية في ريف القنيطرة

سوريا: توغل 20 آلية إسرائيلية في ريف القنيطرة

إسرائيل تطلب من واشنطن شن هجمات على لبنان بعد رصد تهريب صواريخ من سوريا

إسرائيل تطلب من واشنطن شن هجمات على لبنان بعد رصد تهريب صواريخ من سوريا