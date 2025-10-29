دولي

الولايات المتحدة ترحّل أكثر من نصف مليون مهاجر منذ بداية الولاية الثانية لترامب

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الولايات المتحدة رحّلت أكثر من 500 ألف مهاجر غير شرعي منذ بداية الولاية الرئاسية الثانية للرئيس دونالد ترامب، فيما غادر نحو 1.6 مليون آخرين البلاد بشكل طوعي خلال الفترة نفسها، في إطار حملة واسعة تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة والسيطرة على الحدود.

وذكرت الوزارة في بيان صادر مساء الثلاثاء، أن إجمالي من غادروا الأراضي الأمريكية من المهاجرين غير النظاميين تجاوز مليوني شخص، موضحة أن 527 ألفاً منهم جرى ترحيلهم قسراً بعد توقيفهم أو إخضاع ملفاتهم لمراجعات قانونية، بينما فضل 1.6 مليون مهاجر مغادرة الولايات المتحدة طوعاً عبر برامج العودة أو التسويات القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرحّلين قسراً قد يرتفع ليقترب من 600 ألف شخص بحلول نهاية العام الأول من ولاية ترامب الثانية، وهو ما قد يشكل أعلى رقم مسجّل في تاريخ عمليات الترحيل الفيدرالية الحديثة.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن برنامج حوافز للمهاجرين الراغبين في المغادرة الطوعية، يشمل منحة مالية تصل إلى ألف دولار بالإضافة إلى تذاكر سفر مجانية إلى بلدانهم الأصلية، في محاولة لتقليل الضغط على مراكز الاحتجاز والحدود.

ويأتي هذا التطور بعد أن تعهّد ترامب، في خطابه الأول بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة للمرة الثانية، بـ"وقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين فوراً"، مؤكداً نيته تنفيذ خطة واسعة لترحيل "الملايين الذين دخلوا ولديهم مخالفات قانونية"، إلى جانب إعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية مع المكسيك لتعزيز إجراءات الضبط والسيطرة.

