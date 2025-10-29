شؤون فلسطينية

حماس تنفي مسؤوليتها عن مقتل جندي في رفح وترجئ تسليم جثة محتجز إسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الثلاثاء، إرجاء تسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين، بعد العثور عليها خلال عمليات بحث ميدانية جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن قرار التأجيل جاء نتيجة ما وصفته بـ"الخروقات الإسرائيلية الصريحة" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، في بيان، إنها تمكنت من العثور على جثة أحد جنود الاحتلال في أحد الأنفاق خلال عمليات بحث وحفر جرت خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن تسليم الجثة كان مقرراً عند الساعة الثامنة مساءً، إلا أنه تم تأجيله بسبب التصعيد الإسرائيلي.

وأكدت الكتائب أن أي تصعيد عسكري أو قصف إسرائيلي سيعرقل عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين الأخرى، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى تأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه. وشددت على أن مواصلة الاحتلال خروقاته "تضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم" لإلزام إسرائيل ببنود الاتفاق.

وفي بيان منفصل، نفت حركة حماس وجود أي علاقة لها بحادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة رفح وأسفر عن مقتل جندي احتياط إسرائيلي، مجددة التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، ومطالبة الجهات الضامنة بالضغط على إسرائيل "لوقف ممارساتها التضليلية ومحاولاتها تبرير التصعيد العسكري".

من جهة أخرى، شهد القطاع تصعيداً عسكرياً جديداً بعدما وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بتنفيذ "غارات عنيفة" على غزة، عقب مشاورات أمنية عقدت مساء الثلاثاء. واستهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق متفرقة في قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد ما لايقل عن 20 مواطناً فلسطينياً وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وفي السياق نفسه، أعلنت كتائب القسام لاحقاً أنها تمكنت من انتشال جثتي الأسيرين الإسرائيليين أميرام كوبر و ساهر باروخ خلال عمليات بحث أخرى تمت الثلاثاء، مؤكدة أن استمرار العدوان الإسرائيلي "سيُعقّد ويُبطئ جهود الوصول إلى بقية الجثث".

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية، ضمن خطة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي المقابل، قالت مصادر إعلامية عبرية إن القيادة الإسرائيلية تدرس "توسيع السيطرة الميدانية" داخل القطاع، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، دون الكشف عن تفاصيل العملية المحتملة.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فتوعد بأن "الاحتلال سيرد بقوة هائلة على أي هجوم أو خرق"، في حين زعم نتنياهو أن حماس سلّمت بقايا جثة كانت قواته قد عثرت عليها مسبقاً، متوعداً باتخاذ خطوات إضافية.

