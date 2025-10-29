شؤون فلسطينية

نائب ترامب: وقف إطلاق النار في غزة مازال صامداً

رام الله - دنيا الوطن
قلّل نائب الرئيس الأميركي جَي دي فانس، مساء الثلاثاء، من خطورة التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، مؤكداً أن اتفاق وقف إطلاق النار ما يزال قائماً رغم الهجمات الإسرائيلية المتفرقة على مناطق متفرقة من القطاع.

وقال فانس في تصريحات للصحفيين في واشنطن إن "وقف إطلاق النار في غزة ما زال صامداً"، مضيفاً: "هذا لا يعني أنه لن تحدث مناوشات محدودة من حين إلى آخر. لدينا معلومات بأن حماس أو جهة أخرى داخل القطاع هاجمت جندياً إسرائيلياً اليوم، ومن الطبيعي أن ترد إسرائيل، لكننا نعتقد أن وقف إطلاق النار سيستمر رغم ذلك".

وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي في وقت تشهد فيه غزة خروقات إسرائيلية متكررة للاتفاق الذي تم التوصل إليه ضمن خطة "وقف إطلاق النار" برعاية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

خروقات إسرائيلية متواصلة للاتفاق

وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن عقب مشاورات أمنية، أنه أصدر تعليمات مباشرة للجيش "بشن ضربات قوية وفورية" على قطاع غزة، بدعوى أن حركة "حماس" انتهكت الاتفاق.

وعلى إثر ذلك، شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعدد من الصواريخ، حيث تعرضت الساحة الخلفية للمستشفى للاستهداف في وقت تواجد عشرات الجرحى والنازحين داخله. كما طال القصف مناطق أخرى في حيّ الصبرة، وشرق دير البلح، وخان يونس، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى.

وقال الدفاع المدني في غزة إن طواقمه تعاملت مع قصف طال مبنى سكنيًا في حي الصبرة جنوب المدينة، أسفر عن استشهاد أربعة وإصابة آخرين، في ظل ظروف إنسانية معقدة ونقص حاد في معدات الإنقاذ.

حماس تنفي الاتهامات وتؤكد الالتزام

من جانبها، نفت حركة "حماس" أي علاقة لها بحادث إطلاق النار الذي قالت إسرائيل إنه استهدف جندياً إسرائيلياً في رفح، مؤكدة في بيان لها مساء الثلاثاء "التزام الحركة الكامل باتفاق وقف إطلاق النار"، واتهمت حكومة الاحتلال بـ"تضليل الرأي العام وافتعال ذرائع لخرق الاتفاق".

وقالت الحركة إن استمرار القصف الإسرائيلي يشكل "انتهاكاً واضحاً للاتفاق"، مطالبة الوسطاء بتحمل مسؤولياتهم والضغط على حكومة الاحتلال لوقف اعتداءاتها.

تنسيق أميركي - إسرائيلي

في السياق ذاته، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي قوله إن إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقاً باعتزامها تنفيذ الهجمات الأخيرة، مضيفاً أن الإدارة الأميركية تتوقع أن تكون الضربات "محدودة في نطاقها"، وأن إسرائيل "لا تسعى إلى تقويض وقف إطلاق النار".

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة قررت "التقدّم في السيطرة على الخط الأصفر" داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وهو ما جرى بحثه خلال اتصالات أمنية بين الجانبين مساء الثلاثاء.

حماس تنفي مسؤوليتها عن مقتل جندي في رفح وترجئ تسليم جثة محتجز إسرائيلي

نائب ترامب: وقف إطلاق النار في غزة مازال صامداً

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي واسع على قطاع غزة

نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ ضربات قوية على غزة

إسرائيل توقف دخول فرق البحث للمنطقة الصفراء لانتشال جثث الأسرى

فتوح: أي وجود دولي في غزة يجب أن يكون بموافقة دولة فلسطين

الشرطة: مجهولون يسطون على محل صرافة في قباطية ويصيبون صاحبه بجروح

"التربية":أكثر من 20 ألف طالب و1037 معلما استُشهدوا منذ بدء العدوان على غزة والضفة

