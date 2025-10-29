شؤون فلسطينية

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي واسع على قطاع غزة

أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 استشهد ما لا يقل عن 20 مواطناً فلسطينياً وأصيب أكثر من 50 آخرين، مساء الثلاثاء، في سلسلة غارات جوية ومدفعية شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأفاد الدفاع المدني في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً لعائلة البنّا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين، بينهم طفل ورضيع، إلى جانب إصابة عدد آخر، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تحاول انتشال عالقين من تحت أنقاض المنزل.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون إثر قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، عاودت الطائرات الحربية استهداف المناطق الشمالية والشرقية، بما في ذلك محيط مجمع الشفاء الطبي، حيث سقطت صواريخ استطلاع في ساحة فارغة داخل أسوار المجمع دون تسجيل إصابات.

كما أدى قصف جوي لمركبة مدنية في مدينة  خانيونس إلى استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم طفلان وامرأة ، في حين طالت غارات أخرى مخيم الشاطئ ومحيط شارع أبو حصيرة غرب المدينة، وحي الزيتون شرقها، إلى جانب قصف مدفعي مكثف استهدف شرق دير البلح وسط القطاع.

 كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً يعود لعائلة القدرة في حي الأمل غرب خانيونس، ما أسفر عن استشهاد الطفل كريم حازم القدرة والمواطن حاتم ماهر القدرة، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني البحث عن مفقودين تحت الركام رغم النقص الحاد في المعدات واستمرار القصف.

وفي بيت لاهيا شمال القطاع، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون عقب قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن الطواقم تعمل في ظروف إنسانية قاسية للغاية، لافتاً إلى أن كثافة القصف وانهيار المباني فوق ساكنيها، إضافة إلى نقص الوقود والمعدات، يعيق الوصول إلى الضحايا.

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توجيه أوامر للجيش بتنفيذ "هجمات قوية وفورية" على القطاع، بزعم أن حركة حماس سلمت رفاتاً لمحتجز تم استعادته من قطاع غزة قبل نحو عامين، وهو ما اعتبرته تل أبيب "خرقاً" للاتفاق.

في المقابل، أكدت حماس أنها تلتزم بوقف إطلاق النار وتبذل جهوداً للوصول إلى مواقع دفن رفات الأسرى، مشيرة إلى أن العملية معقدة في ظل الدمار الهائل الذي تعرض له القطاع خلال عامين من الحرب، وفقدان عدد من المقاتلين الذين كانوا على علم بمواقع الدفن.

