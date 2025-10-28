شؤون فلسطينية

نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ ضربات قوية على غزة

انتشال جثة أسير إسرائيلي في خانيونس
قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، أن الأخير أوعز لجيش الاحتلال في ختام المشاورات الأمنية الأخيرة، بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أنها قررت تأجيل تسليم جثة أسير إسرائيلي عثرت عليه في مدينة خانيونس، والذي كان مقرراً اليوم بسبب خروقات الاحتلال.

وقالت كتائب القسام: "إن أي تصعيد صهيوني سيعوق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثث وسيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال جثث قتلاه".

وفي السياق، نقلت قناة (الجزيرة) القطرية، عن مسؤول أمريكي، قوله: "إن تحديد أماكن جثث الأسرى بغزة عمل صعبمسؤول أميركي".

وأضافت القناة، نقلاً عن المسؤول الأمريكي الذي لم تسمه: "تحديد أماكن جثث الرهائن الإسرائيليين في غزة عمل صعب ويمثل تحديا ويتطلب وقتا"، متابعا: "مركز التنسيق المدني العسكري لعب دورا حيويا لإدخال فرق فنية مصرية إلى غزة لاستخراج الجثث".

وأكد أن "اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال صامدا في غزة ونواصل العمل لتطبيق خطة الرئيس ترامب للسلام".

