شؤون فلسطينية

إسرائيل توقف دخول فرق البحث للمنطقة الصفراء لانتشال جثث الأسرى

إسرائيل توقف دخول فرق البحث للمنطقة الصفراء لانتشال جثث الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر مسؤول في حركة حماس أن إسرائيل تقوم بعرقلة جهود البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مؤكداً أن سلطات الاحتلال ترفض السماح لطواقم الصليب الأحمر وعناصر من المقاومة بدخول المناطق الشرقية من القطاع لمواصلة عمليات البحث. ووصف المسؤول الاتهامات الإسرائيلية بشأن تباطؤ حماس في تسليم الجثامين بأنها "ادعاءات تهدف لتشويه الحقيقة"، داعياً الوسطاء الإقليميين إلى تحمل مسؤولياتهم في تسهيل تنفيذ التفاهمات القائمة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ما أفادت به مصادر إسرائيلية من أن الحكومة قررت وقف السماح بدخول عناصر من حماس إلى ما يُعرف بـ"المنطقة الصفراء" الخاضعة لسيطرة الجيش شرق غزة، للبحث عن رفات المحتجزين، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية. ومن المتوقع إعلان إجراءات إضافية عقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.

وكانت آليات مصرية وفِرق بحث، بمشاركة موظفين من الصليب الأحمر وعناصر من كتائب القسام، قد دخلت في وقت سابق إلى مناطق مدمرة في مخيم النصيرات وسط غزة للمساعدة في انتشال الجثامين. ويقول خبراء أمنيون إسرائيليون إن الحكومة تدرس خمسة خيارات في حال تعذّر استعادة ما تبقى من الجثامين، من بينها توسيع العمليات العسكرية، وإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ عمليات خاصة لانتشال الرفات، إلى جانب الضغط الدبلوماسي.

وتتهم سلطات الاحتلال حماس بـ"المماطلة"، وتؤكد أن الحركة تعرف مواقع دفن ما لا يقل عن ثمانية من الأسرى القتلى. في المقابل، تقول حماس إن الوصول إلى الجثامين بات معقداً نتيجة حجم الدمار الذي خلفته الحرب المستمرة منذ عامين، فضلاً عن مقتل عدد من العناصر الذين كانوا مسؤولين عن إدارة ملف الأسرى.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أمس تسلم رفات أسير إسرائيلي جديد عبر الصليب الأحمر. ووفق البيانات الإسرائيلية، فإن حماس سلمت منذ بدء الاتفاق 20 أسيراً على قيد الحياة ورفات 17 آخرين من أصل 28، إلا أن إسرائيل قالت إن إحدى الجثث المستلمة هي أجزاء من رفات أسير إسرائيلي تم استعادة جثمانه من قطاع غزة قبل نحو عامين.

وتبقى عملية استعادة رفات الأسرى واحدة من أبرز العقد التي تعترض تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري.

أخبار ذات صلة

إسرائيل توقف دخول فرق البحث للمنطقة الصفراء لانتشال جثث الأسرى

إسرائيل توقف دخول فرق البحث للمنطقة الصفراء لانتشال جثث الأسرى

فتوح: أي وجود دولي في غزة يجب أن يكون بموافقة دولة فلسطين

فتوح: أي وجود دولي في غزة يجب أن يكون بموافقة دولة فلسطين

الشرطة: مجهولون يسطون على محل صرافة في قباطية ويصيبون صاحبه بجروح

الشرطة: مجهولون يسطون على محل صرافة في قباطية ويصيبون صاحبه بجروح

&quot;التربية&quot;:أكثر من 20 ألف طالب و1037 معلما استُشهدوا منذ بدء العدوان على غزة والضفة

"التربية":أكثر من 20 ألف طالب و1037 معلما استُشهدوا منذ بدء العدوان على غزة والضفة

نتنياهو يتهم حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويبحث مع قادة الجيش خيارات الرد

نتنياهو يتهم حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويبحث مع قادة الجيش خيارات الرد

خريجو طب جامعة النجاح يحققون نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة (صور)

خريجو طب جامعة النجاح يحققون نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة (صور)

(قناة إسرائيلية):خلافات بشأن التفويض المتوقع أن يمنحه مجلس الأمن للقوة الدولية المزمع نشرها بغزة

(قناة إسرائيلية):خلافات بشأن التفويض المتوقع أن يمنحه مجلس الأمن للقوة الدولية المزمع نشرها بغزة

توقف كامل لجراحة القلب المفتوح في قطاع غزة بسبب نفاد المستلزمات الطبية

توقف كامل لجراحة القلب المفتوح في قطاع غزة بسبب نفاد المستلزمات الطبية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

فتوح: أي وجود دولي في غزة يجب أن يكون بموافقة دولة فلسطين

فتوح: أي وجود دولي في غزة يجب أن يكون بموافقة دولة فلسطين

الشرطة: مجهولون يسطون على محل صرافة في قباطية ويصيبون صاحبه بجروح

الشرطة: مجهولون يسطون على محل صرافة في قباطية ويصيبون صاحبه بجروح

خريجو طب جامعة النجاح يحققون نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة (صور)

خريجو طب جامعة النجاح يحققون نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة (صور)

(كنيست) الاحتلال يصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

(كنيست) الاحتلال يصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

(واللا): نتنياهو يعقد مشاورات طارئة اليوم بشأن خرق حماس لاتفاق إعادة جثث الرهائن

(واللا): نتنياهو يعقد مشاورات طارئة اليوم بشأن خرق حماس لاتفاق إعادة جثث الرهائن

(حماس): الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين الأسرى

(حماس): الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين الأسرى

مصدر طبي: 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

مصدر طبي: 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

جدل في إسرائيل حول هوية الرفات الأخير الذي تسلّمته من (حماس).. لمن تعود الجثة؟

جدل في إسرائيل حول هوية الرفات الأخير الذي تسلّمته من (حماس).. لمن تعود الجثة؟

منوعات

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

عربي

سوريا: توغل 20 آلية إسرائيلية في ريف القنيطرة

سوريا: توغل 20 آلية إسرائيلية في ريف القنيطرة

إسرائيل تطلب من واشنطن شن هجمات على لبنان بعد رصد تهريب صواريخ من سوريا

إسرائيل تطلب من واشنطن شن هجمات على لبنان بعد رصد تهريب صواريخ من سوريا

مقتل شاب لبناني بالخطأ في مخيم شاتيلا يثير غضباً لبنانياً واسعاً

مقتل شاب لبناني بالخطأ في مخيم شاتيلا يثير غضباً لبنانياً واسعاً

هل تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان يمهد لمواجهة جديدة مع حزب الله؟

هل تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان يمهد لمواجهة جديدة مع حزب الله؟