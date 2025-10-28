إسرائيل توقف دخول فرق البحث للمنطقة الصفراء لانتشال جثث الأسرى

رام الله - دنيا الوطنقال مصدر مسؤول في حركة حماس أن إسرائيل تقوم بعرقلة جهود البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مؤكداً أن سلطات الاحتلال ترفض السماح لطواقم الصليب الأحمر وعناصر من المقاومة بدخول المناطق الشرقية من القطاع لمواصلة عمليات البحث. ووصف المسؤول الاتهامات الإسرائيلية بشأن تباطؤ حماس في تسليم الجثامين بأنها "ادعاءات تهدف لتشويه الحقيقة"، داعياً الوسطاء الإقليميين إلى تحمل مسؤولياتهم في تسهيل تنفيذ التفاهمات القائمة.وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ما أفادت به مصادر إسرائيلية من أن الحكومة قررت وقف السماح بدخول عناصر من حماس إلى ما يُعرف بـ"المنطقة الصفراء" الخاضعة لسيطرة الجيش شرق غزة، للبحث عن رفات المحتجزين، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية. ومن المتوقع إعلان إجراءات إضافية عقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.وكانت آليات مصرية وفِرق بحث، بمشاركة موظفين من الصليب الأحمر وعناصر من كتائب القسام، قد دخلت في وقت سابق إلى مناطق مدمرة في مخيم النصيرات وسط غزة للمساعدة في انتشال الجثامين. ويقول خبراء أمنيون إسرائيليون إن الحكومة تدرس خمسة خيارات في حال تعذّر استعادة ما تبقى من الجثامين، من بينها توسيع العمليات العسكرية، وإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ عمليات خاصة لانتشال الرفات، إلى جانب الضغط الدبلوماسي.وتتهم سلطات الاحتلال حماس بـ"المماطلة"، وتؤكد أن الحركة تعرف مواقع دفن ما لا يقل عن ثمانية من الأسرى القتلى. في المقابل، تقول حماس إن الوصول إلى الجثامين بات معقداً نتيجة حجم الدمار الذي خلفته الحرب المستمرة منذ عامين، فضلاً عن مقتل عدد من العناصر الذين كانوا مسؤولين عن إدارة ملف الأسرى.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أمس تسلم رفات أسير إسرائيلي جديد عبر الصليب الأحمر. ووفق البيانات الإسرائيلية، فإن حماس سلمت منذ بدء الاتفاق 20 أسيراً على قيد الحياة ورفات 17 آخرين من أصل 28، إلا أن إسرائيل قالت إن إحدى الجثث المستلمة هي أجزاء من رفات أسير إسرائيلي تم استعادة جثمانه من قطاع غزة قبل نحو عامين.وتبقى عملية استعادة رفات الأسرى واحدة من أبرز العقد التي تعترض تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري.