فتوح: أي وجود دولي في غزة يجب أن يكون بموافقة دولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ويقع ضمن مسؤولية الدولة الفلسطينية صاحبة الولاية الشرعية على كامل الأراضي الفلسطينية.وشدد فتوح على أن أي إشراف أو وجود دولي في قطاع غزة يجب أن تكون مهمته الأساسية حماية المدنيين، بموافقة دولة فلسطين، ودعم جهودها في بسط سيادتها وإدارة شؤون المواطنين، وليس بديلاً عنها أو غطاءً لأي واقع انفصالي.وأوضح رئيس المجلس الوطني أن إسرائيل ترفض أي وجود للدولة الفلسطينية في قطاع غزة وتسعى إلى إبعادها، الأمر الذي يتطلب من حركة "حماس" تحديد موقفها بوضوح من وحدة الأرض والشعب والدولة.وأكد فتوح أن أبناء شعبنا في قطاع غزة يعيشون أوضاعاً كارثية وإنسانية صعبة، تستوجب تحركاً عاجلاً وإجراءات عملية لتقديم المساعدات ودعم صمود المواطنين، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط على حكومة الاحتلال لفتح جميع المنافذ والمعابر أمام المساعدات الإنسانية، وتمكين دولة فلسطين من القيام بدورها الكامل في القطاع.