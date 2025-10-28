شؤون فلسطينية

"التربية":أكثر من 20 ألف طالب و1037 معلما استُشهدوا منذ بدء العدوان على غزة والضفة

"التربية":أكثر من 20 ألف طالب و1037 معلما استُشهدوا منذ بدء العدوان على غزة والضفة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة التربية والتعليم العالي، إن 20.080 طالبا استُشهدوا، و31.147 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 19.932، والذين أصيبوا إلى 30.102، فيما استُشهد في الضفة 148 طالبا وأصيب 1045، إضافة إلى اعتقال 846.

وأشارت إلى أن 1037 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 4757 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 228 في الضفة.

ولفتت إلى أن 179 مدرسة حكومية تدمرت بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى 63 مبنى تابعا للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" للقصف والتخريب، فيما أدى عدوان الاحتلال إلى إزالة ما مجموعه 30 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي، أما في الضفة فقد دمر الاحتلال مدرستي عميرة الأساسية في يطا جنوب الخليل، والعقبة الأساسية في طوباس، كما تعرضت 8 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب.

أخبار ذات صلة

إسرائيل توقف دخول فرق البحث للمنطقة الصفراء لانتشال جثث الأسرى

إسرائيل توقف دخول فرق البحث للمنطقة الصفراء لانتشال جثث الأسرى

فتوح: أي وجود دولي في غزة يجب أن يكون بموافقة دولة فلسطين

فتوح: أي وجود دولي في غزة يجب أن يكون بموافقة دولة فلسطين

الشرطة: مجهولون يسطون على محل صرافة في قباطية ويصيبون صاحبه بجروح

الشرطة: مجهولون يسطون على محل صرافة في قباطية ويصيبون صاحبه بجروح

&quot;التربية&quot;:أكثر من 20 ألف طالب و1037 معلما استُشهدوا منذ بدء العدوان على غزة والضفة

"التربية":أكثر من 20 ألف طالب و1037 معلما استُشهدوا منذ بدء العدوان على غزة والضفة

نتنياهو يتهم حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويبحث مع قادة الجيش خيارات الرد

نتنياهو يتهم حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويبحث مع قادة الجيش خيارات الرد

خريجو طب جامعة النجاح يحققون نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة (صور)

خريجو طب جامعة النجاح يحققون نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة (صور)

(قناة إسرائيلية):خلافات بشأن التفويض المتوقع أن يمنحه مجلس الأمن للقوة الدولية المزمع نشرها بغزة

(قناة إسرائيلية):خلافات بشأن التفويض المتوقع أن يمنحه مجلس الأمن للقوة الدولية المزمع نشرها بغزة

توقف كامل لجراحة القلب المفتوح في قطاع غزة بسبب نفاد المستلزمات الطبية

توقف كامل لجراحة القلب المفتوح في قطاع غزة بسبب نفاد المستلزمات الطبية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

فتوح: أي وجود دولي في غزة يجب أن يكون بموافقة دولة فلسطين

فتوح: أي وجود دولي في غزة يجب أن يكون بموافقة دولة فلسطين

الشرطة: مجهولون يسطون على محل صرافة في قباطية ويصيبون صاحبه بجروح

الشرطة: مجهولون يسطون على محل صرافة في قباطية ويصيبون صاحبه بجروح

خريجو طب جامعة النجاح يحققون نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة (صور)

خريجو طب جامعة النجاح يحققون نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة (صور)

(كنيست) الاحتلال يصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

(كنيست) الاحتلال يصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

(واللا): نتنياهو يعقد مشاورات طارئة اليوم بشأن خرق حماس لاتفاق إعادة جثث الرهائن

(واللا): نتنياهو يعقد مشاورات طارئة اليوم بشأن خرق حماس لاتفاق إعادة جثث الرهائن

(حماس): الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين الأسرى

(حماس): الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين الأسرى

مصدر طبي: 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

مصدر طبي: 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

جدل في إسرائيل حول هوية الرفات الأخير الذي تسلّمته من (حماس).. لمن تعود الجثة؟

جدل في إسرائيل حول هوية الرفات الأخير الذي تسلّمته من (حماس).. لمن تعود الجثة؟

منوعات

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

عربي

سوريا: توغل 20 آلية إسرائيلية في ريف القنيطرة

سوريا: توغل 20 آلية إسرائيلية في ريف القنيطرة

إسرائيل تطلب من واشنطن شن هجمات على لبنان بعد رصد تهريب صواريخ من سوريا

إسرائيل تطلب من واشنطن شن هجمات على لبنان بعد رصد تهريب صواريخ من سوريا

مقتل شاب لبناني بالخطأ في مخيم شاتيلا يثير غضباً لبنانياً واسعاً

مقتل شاب لبناني بالخطأ في مخيم شاتيلا يثير غضباً لبنانياً واسعاً

هل تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان يمهد لمواجهة جديدة مع حزب الله؟

هل تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان يمهد لمواجهة جديدة مع حزب الله؟