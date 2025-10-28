"التربية":أكثر من 20 ألف طالب و1037 معلما استُشهدوا منذ بدء العدوان على غزة والضفة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة التربية والتعليم العالي، إن 20.080 طالبا استُشهدوا، و31.147 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة.وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 19.932، والذين أصيبوا إلى 30.102، فيما استُشهد في الضفة 148 طالبا وأصيب 1045، إضافة إلى اعتقال 846.وأشارت إلى أن 1037 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 4757 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 228 في الضفة.ولفتت إلى أن 179 مدرسة حكومية تدمرت بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى 63 مبنى تابعا للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" للقصف والتخريب، فيما أدى عدوان الاحتلال إلى إزالة ما مجموعه 30 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي، أما في الضفة فقد دمر الاحتلال مدرستي عميرة الأساسية في يطا جنوب الخليل، والعقبة الأساسية في طوباس، كما تعرضت 8 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب.