نتنياهو يتهم حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويبحث مع قادة الجيش خيارات الرد

رام الله - دنيا الوطناتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن ما جرى يمثل خرقاً واضحاً للتفاهمات التي ترعاها أطراف دولية.وقال نتنياهو إن الحركة سلّمت إسرائيل أجزاء من رفات محتجز سبق للجيش الإسرائيلي أن استعاد جثّته قبل نحو عامين، مضيفاً أن الأمر "يؤكد استمرار حماس في المراوغة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه". وأوضح أن المؤسسة الأمنية تجري تقييماً للموقف، على أن يتم بحث خطوات الرد خلال اجتماع مع قادة الأركان والأجهزة المعنية مساء اليوم.وكان مكتب نتنياهو قد أعلن في وقت سابق أنه بعد فحص الرفات التي أعيدت من غزة تبيّن أنها تعود للجندي الأسير أوفير تسرفاتي، وليس لأي من المختطفين الثلاثة عشر المحتجزين لدى حماس. معتبراً ذلك "انتهاكاً صريحاً" لشروط الاتفاق.وفي السياق ذاته، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري المصغر لمناقشة الرد على ما وصفه بـ"الخداع المتعمد"، بينما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى "وقف التردد وإصدار أوامر واضحة للقضاء على حماس"، على حد تعبيره.وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، يناقش المستوى السياسي والعسكري اتخاذ "عقوبة فورية ومحددة" رداً على الخطوة، وسط تقديرات إسرائيلية بأن حماس تسعى إلى كسب الوقت وإطالة أمد التفاهمات دون تنفيذ التزاماتها المتعلقة بإطلاق سراح الرهائن.من جانبها، كانت حماس قد أكدت أن الوصول إلى مواقع دفن الجثامين داخل غزة "عملية معقدة" بسبب الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب، مشيرة إلى أن عدداً ممن كانوا يعرفون مواقع تلك الجثث قد قُتلوا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين يتعرض لسلسلة اهتزازات منذ بدء تنفيذه، وسط ضغوط دولية للحفاظ عليه ومنع تجدد المواجهة العسكرية الواسعة.