خريجو طب جامعة النجاح يحققون نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة (صور)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعة النجاح الوطنية عن تحقيق خريجي برنامج الطب البشري إنجازاً جديداً، بعد اجتيازهم امتحان مزاولة المهنة في الداخل (IMLE) من المرة الأولى وبنسبة نجاح بلغت 100%.وأوضحت الجامعة أن النتائج تعكس جودة التعليم الطبي في كلية الطب البشري، وكفاءة وتميّز طلبة الجامعة وخريجيها في الميادين العلمية والمهنية.ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من النجاحات السنوية المتواصلة التي يحققها طلبتها في مختلف المجالات الطبية والأكاديمية.