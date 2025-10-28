شؤون فلسطينية

خريجو طب جامعة النجاح يحققون نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة (صور)

خريجو طب جامعة النجاح يحققون نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة (صور)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة النجاح الوطنية عن تحقيق خريجي برنامج الطب البشري إنجازاً جديداً، بعد اجتيازهم امتحان مزاولة المهنة في الداخل (IMLE) من المرة الأولى وبنسبة نجاح بلغت 100%.

وأوضحت الجامعة أن النتائج تعكس جودة التعليم الطبي في كلية الطب البشري، وكفاءة وتميّز طلبة الجامعة وخريجيها في الميادين العلمية والمهنية.

ويأتي هذا الإنجاز  ضمن سلسلة من النجاحات السنوية المتواصلة التي يحققها طلبتها في مختلف المجالات الطبية والأكاديمية.














أخبار ذات صلة

خريجو طب جامعة النجاح يحققون نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة (صور)

خريجو طب جامعة النجاح يحققون نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة (صور)

(قناة إسرائيلية):خلافات بشأن التفويض المتوقع أن يمنحه مجلس الأمن للقوة الدولية المزمع نشرها بغزة

(قناة إسرائيلية):خلافات بشأن التفويض المتوقع أن يمنحه مجلس الأمن للقوة الدولية المزمع نشرها بغزة

توقف كامل لجراحة القلب المفتوح في قطاع غزة بسبب نفاد المستلزمات الطبية

توقف كامل لجراحة القلب المفتوح في قطاع غزة بسبب نفاد المستلزمات الطبية

(كنيست) الاحتلال يصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

(كنيست) الاحتلال يصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

(واللا): نتنياهو يعقد مشاورات طارئة اليوم بشأن خرق حماس لاتفاق إعادة جثث الرهائن

(واللا): نتنياهو يعقد مشاورات طارئة اليوم بشأن خرق حماس لاتفاق إعادة جثث الرهائن

رئيس الوزراء الفلسطيني: على حماس توضيح موقفها حول السلاح

رئيس الوزراء الفلسطيني: على حماس توضيح موقفها حول السلاح

(حماس): الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين الأسرى

(حماس): الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين الأسرى

مصدر طبي: 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

مصدر طبي: 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

خريجو طب جامعة النجاح يحققون نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة (صور)

خريجو طب جامعة النجاح يحققون نسبة نجاح 100% في امتحان مزاولة المهنة (صور)

(حماس): الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين الأسرى

(حماس): الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين الأسرى

مصدر طبي: 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

مصدر طبي: 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

جدل في إسرائيل حول هوية الرفات الأخير الذي تسلّمته من (حماس).. لمن تعود الجثة؟

جدل في إسرائيل حول هوية الرفات الأخير الذي تسلّمته من (حماس).. لمن تعود الجثة؟

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل ونابلس ورام الله

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل ونابلس ورام الله

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

قطاع غزة: الاحتلال يطلق النار ويواصل نسف المنازل في المناطق الشرقية

قطاع غزة: الاحتلال يطلق النار ويواصل نسف المنازل في المناطق الشرقية

حماس: نواجه صعوبات في العثور على جثث المحتجزين الإسرائيليين داخل غزة

حماس: نواجه صعوبات في العثور على جثث المحتجزين الإسرائيليين داخل غزة

منوعات

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

عربي

سوريا: توغل 20 آلية إسرائيلية في ريف القنيطرة

سوريا: توغل 20 آلية إسرائيلية في ريف القنيطرة

إسرائيل تطلب من واشنطن شن هجمات على لبنان بعد رصد تهريب صواريخ من سوريا

إسرائيل تطلب من واشنطن شن هجمات على لبنان بعد رصد تهريب صواريخ من سوريا

مقتل شاب لبناني بالخطأ في مخيم شاتيلا يثير غضباً لبنانياً واسعاً

مقتل شاب لبناني بالخطأ في مخيم شاتيلا يثير غضباً لبنانياً واسعاً

هل تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان يمهد لمواجهة جديدة مع حزب الله؟

هل تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان يمهد لمواجهة جديدة مع حزب الله؟