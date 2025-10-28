(قناة إسرائيلية):خلافات بشأن التفويض المتوقع أن يمنحه مجلس الأمن للقوة الدولية المزمع نشرها بغزة

شؤون فلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
ذكرت القناة الإسرائيلية (I24) أن خلافات كبيرة ظهرت بشأن التفويض المتوقع أن يمنحه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقوات الدولية التي يُتوقع دخولها إلى قطاع غزة في إطار خطة ترامب.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن جوهر الخلاف يتمحور حول السؤال المتعلق بسلطة وصلاحيات القوة الدولية، موضحاً أن الدول العربية تطالب بأن تُنشأ هذه القوة استناداً إلى الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يجعلها قوة أممية رسمية بكل معنى الكلمة.

وأضاف المصدر أن هذا المقترح يعني أن جنود القوة الدولية سيكونون على غرار قوات "اليونيفيل"، وأنهم سيتواجدون فعلياً داخل قطاع غزة تحت راية الأمم المتحدة.

في المقابل، تخشى إسرائيل من السابقة التي قد تترتب على نشر قوة أممية رسمية في منطقة نزاع إسرائيلي-فلسطيني، وترى أن من الأفضل ألا تُعتبر هذه القوة "قوة أممية رسمية" بالمعنى الكامل.

وبحسب القناة، تفضّل إسرائيل أن يقتصر دور مجلس الأمن على الموافقة على نشر القوة والإشراف عليها فقط، في حين ما تزال هناك خلافات جوهرية بشأن طبيعة الصلاحيات التي ستحظى بها هذه القوة في حال نشرها.

