الملكة رانيا: لا مبرر لمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة

رام الله - دنيا الوطن
أدانت الملكة رانيا العبد الله منع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة مؤكدة أنه "لا مبرر" لمثل هذا الحصار، ووصفت معاناة الأهالي بأنها "كابوس أي والد".

وتساءلت الملكة في مقابلة أجراها المراسل الخاص لقناة "بي بي سي" البريطانية فريدريك كيني: "هل تتخيل ماذا يعني أن تكون والدا خلال العامين الماضيين؟ أن تشاهد أطفالك يعانون، ويتضورون جوعا، ويرتجفون من الخوف، وأنت عاجز تماما عن فعل أي شيء، وأن تعلم أن العالم كله يشاهد ولا يفعل شيئا".

وتابعت الملكة: "ذلك الكابوس هو كابوس أي والد، لكنه كان الواقع اليومي للفلسطينيين خلال العامين الماضيين".

وأضافت في حديثها عن تبعات الحرب: "الأمر لا يتعلق فقط بالأرقام، بل بالوسائل التي استُخدمت، وبالتجريد من الإنسانية، وبحقيقة أن الطعام استُخدم كسلاح حرب. وبأن أشياء مثل الأدوية ومسكنات الألم والتخدير لم يُسمح بدخولها إلى الأراضي. لا يوجد أي مبرر لذلك".

وأشادت الملكة الأردنية بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقالت:

"لأكون منصفة، كان ترامب أول رئيس منذ فترة طويلة يمارس ضغطا فعليا على إسرائيل".

وأضافت: "في السابق، عندما كانت إسرائيل تتجاوز الخطوط، كان الرئيس الأمريكي قد يكتفي ببضع كلمات التوبيخ أو مجرد تحذير بسيط. أما الرئيس ترامب فقد نجح فعلا في حمل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على الموافقة لوقف إطلاق النار. وآمل أن يواصل الانخراط في هذه العملية، لأنه كما قلت، هذه مجرد خطوة أولى".

ولفتت الملكة إلى أن طريق إعادة إعمار غزة "سيكون طويلا وشاقا".

