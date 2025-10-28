توقف كامل لجراحة القلب المفتوح في قطاع غزة بسبب نفاد المستلزمات الطبية

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة في غزة، زاهر الوحيدي، أن العجز في الأدوية يتركز في أصناف الطوارئ والتخدير والعمليات والأمراض المزمنة، ما أدى إلى تدهور كبير في تقديم الخدمات الصحية.وأوضح الوحيدي أن هناك عجزاً بنسبة 100% في مستهلكات جراحة القلب، وبنسبة 87% في مستهلكات جراحة العظام، مشيراً إلى أن هذا النقص الحاد يشلّ قدرة المستشفيات على إجراء العمليات الحيوية.وأضاف أن وزارة الصحة في غزة لم تستقبل أي جهاز طبي جديد منذ عامين، ما فاقم من انهيار المنظومة الصحية وتوقف العديد من الخدمات الأساسية.وبيّن أن خدمة جراحة القلب المفتوح توقفت بالكامل، بعد أن كانت تُجرى أكثر من 500 عملية من هذا النوع سنوياً، لافتاً إلى أن الوضع الصحي في القطاع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.وأشار الوحيدي إلى أن القطاع الصحي فقد 50% من مرضى الغسيل الكلوي، وأن أكثر من 18,500 مريض أنهوا إجراءات التحويل للعلاج خارج غزة وينتظرون السفر، في حين توفي 983 مريضاً أثناء انتظارهم فتح معبر رفح.