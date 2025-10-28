دولي

نتنياهو يطلب إنهاء جلسة محاكمته مبكراً بسبب التطورات في غزة والقضاة يستجيبون

نتنياهو يطلب إنهاء جلسة محاكمته مبكراً بسبب التطورات في غزة والقضاة يستجيبون
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت (القناة 12) الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من القضاة إنهاء جلسة محاكمته اليوم عند الساعة 13:30، مشيرةً إلى أن طلبه جاء على خلفية التطورات الجارية في قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن قضاة المحكمة المركزية وافقوا على طلب نتنياهو تقصير شهادته لليوم.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة (هآرتس) بأن نتنياهو طلب أيضاً عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة، في ظل حساسية الملفات الأمنية التي يجري تناولها في الوقت الراهن.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة إن هناك تطورات أمنية لا يمكن الحديث عنها علناً، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل حول طبيعتها أو ارتباطها بالوضع الميداني في غزة.

وبحسب المصادر القضائية، طلب قضاة المحكمة من الحاضرين إخلاء القاعة استجابةً لطلب رئيس الوزراء، لتُستكمل الجلسة بعيداً عن وسائل الإعلام.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يطلب إنهاء جلسة محاكمته مبكراً بسبب التطورات في غزة والقضاة يستجيبون

نتنياهو يطلب إنهاء جلسة محاكمته مبكراً بسبب التطورات في غزة والقضاة يستجيبون

رئيسة وزراء اليابان تغازل ترامب في طوكيو:&quot;أثَّرتَ فيّ.. واستلهمتُ الكثير منك&quot;

رئيسة وزراء اليابان تغازل ترامب في طوكيو:"أثَّرتَ فيّ.. واستلهمتُ الكثير منك"

زلزال بقوة 6.1 درجات يهز غرب تركيا

زلزال بقوة 6.1 درجات يهز غرب تركيا

محاكمة 10 أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على زوجة ماكرون

محاكمة 10 أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على زوجة ماكرون

زيلينسكي يكشف عن خطة لوقف إطلاق النار خلال عشرة أيام

زيلينسكي يكشف عن خطة لوقف إطلاق النار خلال عشرة أيام

بايدن: الولايات المتحدة تمر &quot;بأيام حالكة&quot;

بايدن: الولايات المتحدة تمر "بأيام حالكة"

تحطم طائرتين أميركيتين في بحر الصين الجنوبي

تحطم طائرتين أميركيتين في بحر الصين الجنوبي

(القناة السابعة) تكشف عن حادثة أمنية خطيرة بالجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار بغزة

(القناة السابعة) تكشف عن حادثة أمنية خطيرة بالجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

(حماس): الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين الأسرى

(حماس): الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين الأسرى

مصدر طبي: 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

مصدر طبي: 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

جدل في إسرائيل حول هوية الرفات الأخير الذي تسلّمته من (حماس).. لمن تعود الجثة؟

جدل في إسرائيل حول هوية الرفات الأخير الذي تسلّمته من (حماس).. لمن تعود الجثة؟

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل ونابلس ورام الله

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل ونابلس ورام الله

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

قطاع غزة: الاحتلال يطلق النار ويواصل نسف المنازل في المناطق الشرقية

قطاع غزة: الاحتلال يطلق النار ويواصل نسف المنازل في المناطق الشرقية

حماس: نواجه صعوبات في العثور على جثث المحتجزين الإسرائيليين داخل غزة

حماس: نواجه صعوبات في العثور على جثث المحتجزين الإسرائيليين داخل غزة

نجل مروان البرغوثي يدعو ترامب إلى الضغط للإفراج عن والده

نجل مروان البرغوثي يدعو ترامب إلى الضغط للإفراج عن والده

منوعات

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

عربي

سوريا: توغل 20 آلية إسرائيلية في ريف القنيطرة

سوريا: توغل 20 آلية إسرائيلية في ريف القنيطرة

إسرائيل تطلب من واشنطن شن هجمات على لبنان بعد رصد تهريب صواريخ من سوريا

إسرائيل تطلب من واشنطن شن هجمات على لبنان بعد رصد تهريب صواريخ من سوريا

مقتل شاب لبناني بالخطأ في مخيم شاتيلا يثير غضباً لبنانياً واسعاً

مقتل شاب لبناني بالخطأ في مخيم شاتيلا يثير غضباً لبنانياً واسعاً

هل تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان يمهد لمواجهة جديدة مع حزب الله؟

هل تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان يمهد لمواجهة جديدة مع حزب الله؟