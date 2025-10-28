نتنياهو يطلب إنهاء جلسة محاكمته مبكراً بسبب التطورات في غزة والقضاة يستجيبون

رام الله - دنيا الوطنذكرت (القناة 12) الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من القضاة إنهاء جلسة محاكمته اليوم عند الساعة 13:30، مشيرةً إلى أن طلبه جاء على خلفية التطورات الجارية في قطاع غزة.وأوضحت القناة أن قضاة المحكمة المركزية وافقوا على طلب نتنياهو تقصير شهادته لليوم.وفي سياق متصل، أفادت صحيفة (هآرتس) بأن نتنياهو طلب أيضاً عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة، في ظل حساسية الملفات الأمنية التي يجري تناولها في الوقت الراهن.وقال نتنياهو في مستهل الجلسة إن هناك تطورات أمنية لا يمكن الحديث عنها علناً، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل حول طبيعتها أو ارتباطها بالوضع الميداني في غزة.وبحسب المصادر القضائية، طلب قضاة المحكمة من الحاضرين إخلاء القاعة استجابةً لطلب رئيس الوزراء، لتُستكمل الجلسة بعيداً عن وسائل الإعلام.