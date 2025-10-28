سوريا: توغل 20 آلية إسرائيلية في ريف القنيطرة

رام الله - دنيا الوطنتوغلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، في ريف القنيطرة الشمالي بسورية، مصحوبة بنحو 20 آلية عسكرية، قبل أن تبدأ انسحابها صباحا، وفق مصادر محلية نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا).وأوضحت المصادر أن القوة الإسرائيلية ضمت أربع دبابات توغلت من منطقة الحرية باتجاه قرية أوفانيا، إلى جانب آليتين أخريين في نفس الموقع، وصولا إلى محيط تل الأحمر وعين النورية.كما دخل رتل آخر مؤلف من نحو 10 آليات إلى مدخل قرية عين النورية، وتوقف قرب المفرق المؤدي إلى بلدات طرنجة وجباتا الخشب وأوفانيا والحرية وخان أرنبة وقرية نبع الفوار.وتمركزت دبابات أخرى على الطريق الواصل بين ثانوية الزراعة ومعصرة آل فقير، وتحركت على الطريق القديم بين عين عيشة وبلدة خان أرنبة.كما أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا على الطريق السريع المعروف بطريق السلام، أوقفت خلاله المارة ومنعت مرور المركبات.ويأتي هذا التوغل ضمن سلسلة اعتداءات إسرائيلية متكررة منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، شملت غارات جوية أودت بحياة مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية، إضافة إلى تدخلات لدعم مسلحين معارضين للحكومة السورية في السويداء.