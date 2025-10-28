(كنيست) الاحتلال يصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنيصوّت (كنيست) الاحتلال، الأسبوع المقبل، على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، والذي كان وزير الأمن القومي الإسرائيليّ، المتطرّف إيتمار بن غفير، قد هدّد بالتوقف عن تأييد تشريعات الائتلاف، حال عدم سنّه.جاء ذلك، في بيان صدر عن مكتب رئيس الائتلاف في حكومة بنيامين نتنياهو، أوفير كاتس، مساء أمس الإثنين.وذكر البيان أنه "بعد اجتماعٍ بين رئيس لجنة الأمن القومي، تسفيكا فوغل، ورئيس الائتلاف، أوفير كاتس، والمستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، اتُّفق على إجراء نقاشٍ مُجدّد الأسبوع المقبل، بشأن قانون عقوبة الإعدام للأسرى والمُعتقلون الفلسطينيون)، على أن يُجرى التصويت عليه في ختامه".ونقل البيان عن كاتس، أن "الائتلاف ملتزمٌ التزامًا راسخًا، بإقرار القانون في أقرب وقتٍ ممكن".من جهته، سارع بن غفير إلى التعقيب على ذلك بالقول، "أُهنِّئ رئيس الائتلاف، عضو الكنيست أوفير كاتس، على إعلانه أن التصويت على قانون عقوبة الإعدام، سيُجرى الأسبوع المقبل، بعد نقاش مجدّد بشأن القانون، ويُهنئ أعضاء رئيس لجنة الأمن القومي، عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب (عوتسما يهوديت)، على جهودهم الحثيثة في دفع هذا القانون إلى الأمام في اللجنة".وكان بن غفير، قد هدد خلال اجتماع كتلة حزبه في (كنيست)، الإثنين الماضي، بأنه إذا لم يطرح مشروع قانون يفرض حكم الإعدام على أسرى فلسطينيين، خلال 3 أسابيع، فإن حزبه (عوتسما يهوديت) الفاشي لن يكون ملتزما بالتصويت على مشاريع قوانين الائتلاف، وذلك إلى حين يُطرح القانون للتصويت عليه.وبحسب بن غفير، فإنه الاتفاق الائتلافي بين حزبه وحزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ينص على سن قانون عقوبة الإعدام خلال ولاية الكنيست الحالية، وأن الليكود امتنع عن سن قانون كهذا، قبل الحرب على غزة.وأضاف بن غفير أنه بعد نشوب الحرب "وجدوا ذريعة جديدة وهي أنه لا يمكن دفع القانون تحسبا من المس بالمخطوفين"، واعتبر بن غفير أن سن القانون سيشكل "رافعة ضغط كبيرة على حماس كجزء من سلة الأدوات الإسرائيلية في الحرب. وسلة الذرائع انتهت الآن بعد عودة جميع مخطوفينا الأحياء".