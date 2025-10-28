(واللا): نتنياهو يعقد مشاورات طارئة اليوم بشأن خرق حماس لاتفاق إعادة جثث الرهائن

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو يعقد اليوم مشاورات طارئة لمناقشة ما وصفه بخرق حركة حماس لاتفاق إعادة جثث الرهائن.ويأتي ذلك بعد أن أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن الجثة التي تسلّمتها إسرائيل الليلة الماضية هي بقايا رفات إسرائيلي كانت قوات الجيش قد عثرت سابقاً على جزء منها خلال الحرب، وأُعلن حينها عن استعادة جثته.وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن تقديرات في أوساط الاحتلال أن الرفات الذي سلمته حماس أمس لا يعود لأسير إسرائيلي، ما أثار تساؤلات واسعة حول هوية الرفات ودقة المعلومات السابقة بشأنها.وكان جيش الاحتلال قد أعلن مساء أمس أن الصليب الأحمر تسلم جثمان أحد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية عن هوية الجثمان أو ظروف تسليمه.وبحسب البيانات الإسرائيلية، فإن كتائب القسام سلّمت منذ وقف إطلاق النار في غزة تسعة عشر جثماناً، فيما لا تزال هناك اثنتا عشرة جثة داخل القطاع، بينما تؤكد المقاومة الفلسطينية أن ضعف الإمكانات يعرقل انتشال بقية الجثامين.