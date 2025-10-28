شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: على حماس توضيح موقفها حول السلاح

رئيس الوزراء الفلسطيني: على حماس توضيح موقفها حول السلاح
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد مصطفى أن السلاح والأمن والحكم يجب أن تكون حصراً بيد الدولة الفلسطينية، مشدداً على أن أي دولة "لا يمكن أن تقبل بتعدد مصادر السلطة والسلاح".

وقال مصطفى في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن على حركة حماس أن تعلن بشكل واضح ورسمي موقفها من مستقبل السلاح وإدارة الحكم في قطاع غزة، مضيفاً: "نحن نؤمن بوحدة النظام السياسي الفلسطيني، ولا يمكن أن يكون هناك أكثر من جيش أو أكثر من جهاز أمني داخل الدولة".

وأضاف أن إسرائيل تحاول عرقلة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكداً أن إدارة القطاع يجب أن تكون كاملة بيد السلطة "ولن نقبل بأي أدوار جزئية أو صيغ حكم موازية".

وفي ما يتعلق بإمكانية نشر قوة دولية في غزة، شدد مصطفى على أن أي قوة من هذا النوع "يجب أن تأتي بموافقة السلطة الفلسطينية وأن يكون دورها مؤقتاً ومسانداً وليس بديلاً عن مؤسسات الدولة"، موضحاً أن مهمتها الأساسية ستكون حماية المدنيين إلى حين استعادة السلطة كامل مهامها.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن حكومته اتفقت مع دول عربية، بينها مصر والأردن، على دعم السلطة في استلام مهامها داخل القطاع، موضحاً أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تخضع حالياً لتدريبات في البلدين، وأن نحو 18 ألف عنصر أمني متواجدون في غزة وهم جاهزون لاستئناف عملهم فور توفر الظروف المناسبة.

كما كشف مصطفى أن بعثات مراقبة أوروبية قد تتولى دوراً مكملاً في إدارة وتشغيل المعابر، لكنه شدد على أن أي ترتيبات أمنية أو إدارية تبقى مرتبطة بالكامل بانسحاب إسرائيل من القطاع.

وأكد أنه لا توجد حاجة للبحث عن بدائل لإدارة غزة، لأن "الأساس هو عودة مؤسسات السلطة الفلسطينية إلى عملها الطبيعي"، مع إمكانية مناقشة ترتيبات انتقالية لفترة محدودة إلى حين تثبيت الإدارة المدنية والأمنية.

وفي السياق ذاته، ثمّن مصطفى الدعم العربي لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن السعودية لعبت دوراً محورياً في دعم البرنامج الإصلاحي الفلسطيني، وأن إعلان نيويورك قدّم "خريطة طريق سياسية متكاملة" باتجاه حل عادل وشامل في المنطقة.

أخبار ذات صلة

توقف كامل لجراحة القلب المفتوح في قطاع غزة بسبب نفاد المستلزمات الطبية

توقف كامل لجراحة القلب المفتوح في قطاع غزة بسبب نفاد المستلزمات الطبية

(كنيست) الاحتلال يصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

(كنيست) الاحتلال يصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

(واللا): نتنياهو يعقد مشاورات طارئة اليوم بشأن خرق حماس لاتفاق إعادة جثث الرهائن

(واللا): نتنياهو يعقد مشاورات طارئة اليوم بشأن خرق حماس لاتفاق إعادة جثث الرهائن

رئيس الوزراء الفلسطيني: على حماس توضيح موقفها حول السلاح

رئيس الوزراء الفلسطيني: على حماس توضيح موقفها حول السلاح

(حماس): الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين الأسرى

(حماس): الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين الأسرى

مصدر طبي: 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

مصدر طبي: 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

جدل في إسرائيل حول هوية الرفات الأخير الذي تسلّمته من (حماس).. لمن تعود الجثة؟

جدل في إسرائيل حول هوية الرفات الأخير الذي تسلّمته من (حماس).. لمن تعود الجثة؟

(صور): قبل نحو أسبوعين..جيش الاحتلال يعلن عن حادثة استثنائية في الشجاعية ويكشف تفاصيل العملية

(صور): قبل نحو أسبوعين..جيش الاحتلال يعلن عن حادثة استثنائية في الشجاعية ويكشف تفاصيل العملية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

(حماس): الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين الأسرى

(حماس): الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين الأسرى

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل ونابلس ورام الله

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل ونابلس ورام الله

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

قطاع غزة: الاحتلال يطلق النار ويواصل نسف المنازل في المناطق الشرقية

قطاع غزة: الاحتلال يطلق النار ويواصل نسف المنازل في المناطق الشرقية

حماس: نواجه صعوبات في العثور على جثث المحتجزين الإسرائيليين داخل غزة

حماس: نواجه صعوبات في العثور على جثث المحتجزين الإسرائيليين داخل غزة

نجل مروان البرغوثي يدعو ترامب إلى الضغط للإفراج عن والده

نجل مروان البرغوثي يدعو ترامب إلى الضغط للإفراج عن والده

الجيش الإسرائيلي يتسلم جثة أسير في غزة بعد العثور عليها في حي التفاح

الجيش الإسرائيلي يتسلم جثة أسير في غزة بعد العثور عليها في حي التفاح

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,527

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,527

منوعات

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

عربي

سوريا: توغل 20 آلية إسرائيلية في ريف القنيطرة

سوريا: توغل 20 آلية إسرائيلية في ريف القنيطرة

إسرائيل تطلب من واشنطن شن هجمات على لبنان بعد رصد تهريب صواريخ من سوريا

إسرائيل تطلب من واشنطن شن هجمات على لبنان بعد رصد تهريب صواريخ من سوريا

مقتل شاب لبناني بالخطأ في مخيم شاتيلا يثير غضباً لبنانياً واسعاً

مقتل شاب لبناني بالخطأ في مخيم شاتيلا يثير غضباً لبنانياً واسعاً

هل تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان يمهد لمواجهة جديدة مع حزب الله؟

هل تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان يمهد لمواجهة جديدة مع حزب الله؟