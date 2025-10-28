(حماس): الاحتلال كاذب بزعمه معرفتنا بأماكن جثامين الأسرى

رام الله - دنيا الوطننفى المتحدث باسم حركة (حماس)، حازم قاسم، تصريحات الاحتلال التي تزعم أن الحركة تعلم أماكن جثامين أسرى الاحتلال، مؤكداً أن هذه الادعاءات كاذبة، خاصة بعد أن غيّر العدوان الإسرائيلي معالم قطاع غزة بشكل واسع.وأوضح قاسم أن من حق أهالي غزة إدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين نحو عشرة آلاف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض، مشدداً على أن استمرار الحصار يمنع تنفيذ هذه المهمة الإنسانية.وأكد المتحدث باسم حماس التزام الحركة بإتمام المرحلة الأولى من الاتفاق القائم، وذلك لسدّ الذرائع أمام الاحتلال ومنع استغلال الملف لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية.وأشار قاسم إلى أن الحركة مصممة على تسليم جثامين أسرى الاحتلال في أسرع وقت ممكن، ضمن ما تسمح به الظروف الميدانية والإنسانية في القطاع.وبيّن أن (حماس) أنجزت حتى الآن تسليم 18 جثماناً من أسرى الاحتلال، لافتاً إلى أن ضعف الإمكانيات الميدانية واللوجستية يعرقل انتشال بقية الجثامين من تحت الركام.