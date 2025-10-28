مصدر طبي: 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، الدكتور خليل الدقران، أن أكثر من 70 ألف حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي سُجلت في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه الحالات بحاجة ماسة إلى علاج عاجل خارج القطاع نتيجة انهيار المنظومة الصحية.وطالب الدقران بفتح المعابر فوراً للحد من تفشي الأمراض الوبائية، مؤكداً أن استمرار الإغلاق يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة عشرات الآلاف من المرضى والمصابين.وأوضح أن أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون مفقودين، بينما تم التعرف على هوية أكثر من 68 ألف شهيد حتى الآن، في ظل الصعوبات الكبيرة التي تواجه طواقم الإنقاذ في الوصول إلى الضحايا.وأضاف أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام، وأنه لا يمكن انتشالهم بسبب استمرار وجود قوات الاحتلال ونقص الآليات والمعدات اللازمة لعمليات البحث والانتشال.ودعا الدقران الدول العربية إلى التدخل العاجل والمباشر للمساعدة في انتشال الشهداء العالقين تحت الأنقاض، مؤكداً أن الجهود المحلية غير كافية أمام حجم الدمار والكارثة الإنسانية.وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سمح بدخول تسع شاحنات فقط من المساعدات الطبية، وهي كمية لا تكفي لسد النقص الحاد في احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية داخل القطاع.وكشف المتحدث باسم المستشفى أن أكثر من 41% من مرضى الكلى توفوا خلال العدوان على غزة، في وقت بلغت نسبة فقدان المستلزمات الطبية داخل المنظومة الصحية نحو 67%، ما يجعل الوضع الصحي في القطاع على حافة الانهيار الكامل.