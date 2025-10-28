عربي

تقرير إسرائيلي:المتحدث باسم الخارجية القطرية أيّد عمليات ضد إسرائيل قبل تعيينه في منصبه

رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع إسرائيلي أن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري كان قد نشر في عام 2021 تدوينات وتغريدات مؤيدة لعمليات المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، قبل أشهر من تعيينه رسميًا في منصبه الحالي.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "جويش إنسايدر" الإسرائيلي، فإن الأنصاري عبّر في منشوراته على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) خلال عدوان مايو/أيار 2021 على قطاع غزة، عن تأييده للهجمات الصاروخية التي نفذتها فصائل المقاومة، مشيرًا في أحد تغريداته إلى أن "فلسطين تنهض لتذكّر الأمة بعظمتها، والنصر بيد الله فقط"، مضيفًا وسم "#تل_أبيب_تحترق".

كما أشار التقرير إلى أن الأنصاري كتب خلال معركة "حارس الأسوار" مقالات وتعليقات أشاد فيها بوحدة الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاحتلال، واصفًا مشهد التلاحم بين الفلسطينيين في مختلف المدن بأنه "الأكثر إخافة للعدو".

وأضاف الموقع أن الأنصاري، في مدونة شخصية كان يديرها قبل توليه المنصب الرسمي، دعا إلى انسحاب قوات الاحتلال من مدينة اللد، كما أعرب عن دعمه للانتفاضة الثانية، معتبرًا أنها كانت سببًا في انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005.

وإلى جانب مواقفه تجاه إسرائيل، تناول التقرير مواقف سابقة للأنصاري انتقد فيها السياسات الأمريكية خلال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ دعا في نهاية 2015 شركات الطيران القطرية إلى قطع علاقاتها مع ما وصفه بـ"إمبراطورية ترامب العنصرية".

وأشار الموقع إلى أن المدونة الشخصية للأنصاري أُغلقت لاحقًا بعد طلب رسمي من السفارة القطرية في واشنطن للتعليق على ما ورد فيها، دون صدور بيان رسمي من الدوحة حول ما نشره الموقع.

