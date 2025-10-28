جدل في إسرائيل حول هوية الرفات الأخير الذي تسلّمته من (حماس).. لمن تعود الجثة؟

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن الجثة التي تسلّمتها الليلة الماضية بقايا رفات إسرائيلي كانت قوات الجيش قد عثرت سابقاً على جزء منها خلال الحرب، وأُعلن في حينه عن استعادة جثته.وفي وقت سابق، نقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن تقديرات في أوساط الاحتلال أن الرفات الذي سلمته حركة حماس أمس لا يعود لأسير إسرائيلي، ما أثار تساؤلات حول هوية الرفات ودقّة المعلومات السابقة.وكان جيش الاحتلال، قد أعلن مساء أمس، أن الصليب الأحمر تسلم جثمان أحد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول هوية الجثمان أو ظروف تسليمه.وبحسب البيانات الإسرائيلية، فإن كتائب القسام سلّمت منذ وقف إطلاق النار في غزة تسعة عشر جثماناً، فيما لا تزال هناك اثنتا عشرة جثة داخل القطاع، في وقت تؤكد فيه المقاومة الفلسطينية أن ضعف الإمكانات يعرقل عملية انتشال بقية الجثامين.