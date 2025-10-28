شؤون فلسطينية

جدل في إسرائيل حول هوية الرفات الأخير الذي تسلّمته من (حماس).. لمن تعود الجثة؟

جدل في إسرائيل حول هوية الرفات الأخير الذي تسلّمته من (حماس).. لمن تعود الجثة؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن الجثة التي تسلّمتها الليلة الماضية بقايا رفات إسرائيلي كانت قوات الجيش قد عثرت سابقاً على جزء منها خلال الحرب، وأُعلن في حينه عن استعادة جثته.

وفي وقت سابق، نقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن تقديرات في أوساط الاحتلال أن الرفات الذي سلمته حركة حماس أمس لا يعود لأسير إسرائيلي، ما أثار تساؤلات حول هوية الرفات ودقّة المعلومات السابقة.

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن مساء أمس، أن الصليب الأحمر تسلم جثمان أحد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول هوية الجثمان أو ظروف تسليمه.

وبحسب البيانات الإسرائيلية، فإن كتائب القسام سلّمت منذ وقف إطلاق النار في غزة تسعة عشر جثماناً، فيما لا تزال هناك اثنتا عشرة جثة داخل القطاع، في وقت تؤكد فيه المقاومة الفلسطينية أن ضعف الإمكانات يعرقل عملية انتشال بقية الجثامين.

أخبار ذات صلة

مصدر طبي: 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

مصدر طبي: 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة

جدل في إسرائيل حول هوية الرفات الأخير الذي تسلّمته من (حماس).. لمن تعود الجثة؟

جدل في إسرائيل حول هوية الرفات الأخير الذي تسلّمته من (حماس).. لمن تعود الجثة؟

(صور): قبل نحو أسبوعين..جيش الاحتلال يعلن عن حادثة استثنائية في الشجاعية ويكشف تفاصيل العملية

(صور): قبل نحو أسبوعين..جيش الاحتلال يعلن عن حادثة استثنائية في الشجاعية ويكشف تفاصيل العملية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل ونابلس ورام الله

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل ونابلس ورام الله

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

إسرائيل تدرس 5 خيارات في حال عدم التزام حماس بإعادة جثث الأسرى

إسرائيل تدرس 5 خيارات في حال عدم التزام حماس بإعادة جثث الأسرى

استشهاد ثلاثة شبان غرب جنين خلال عملية عسكرية إسرائيلية رافقها قصف جوي (صور)

استشهاد ثلاثة شبان غرب جنين خلال عملية عسكرية إسرائيلية رافقها قصف جوي (صور)

قطاع غزة: الاحتلال يطلق النار ويواصل نسف المنازل في المناطق الشرقية

قطاع غزة: الاحتلال يطلق النار ويواصل نسف المنازل في المناطق الشرقية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل ونابلس ورام الله

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل ونابلس ورام الله

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

قطاع غزة: الاحتلال يطلق النار ويواصل نسف المنازل في المناطق الشرقية

قطاع غزة: الاحتلال يطلق النار ويواصل نسف المنازل في المناطق الشرقية

حماس: نواجه صعوبات في العثور على جثث المحتجزين الإسرائيليين داخل غزة

حماس: نواجه صعوبات في العثور على جثث المحتجزين الإسرائيليين داخل غزة

الجيش الإسرائيلي يتسلم جثة أسير في غزة بعد العثور عليها في حي التفاح

الجيش الإسرائيلي يتسلم جثة أسير في غزة بعد العثور عليها في حي التفاح

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,527

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 68,527

مسؤول أميركي: واشنطن خفّفت نتائج تحقيقها بمقتل أبو عاقلة لإرضاء إسرائيل

مسؤول أميركي: واشنطن خفّفت نتائج تحقيقها بمقتل أبو عاقلة لإرضاء إسرائيل

(يونيسف) تحذّر من &quot;حقائق كارثية&quot; حول معاناة الأطفال في غزة وتدعو لفتح المعابر فوراً

(يونيسف) تحذّر من "حقائق كارثية" حول معاناة الأطفال في غزة وتدعو لفتح المعابر فوراً

منوعات

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

عربي

البرهان: سنقتص لأهالي الفاشر والجيش قادر على قلب الموازين واستعادة كل أراضي السودان

البرهان: سنقتص لأهالي الفاشر والجيش قادر على قلب الموازين واستعادة كل أراضي السودان

سوريا: القبض على النائب العام العسكري السابق في عهد الأسد

سوريا: القبض على النائب العام العسكري السابق في عهد الأسد

استشهاد شقيقين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهاد شقيقين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ملك الأردن: القوات الدولية لن تقبل بمهمة &quot;فرض&quot; السلام في غزة

ملك الأردن: القوات الدولية لن تقبل بمهمة "فرض" السلام في غزة