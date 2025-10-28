(صور): قبل نحو أسبوعين..جيش الاحتلال يعلن عن حادثة استثنائية في الشجاعية ويكشف تفاصيل العملية

ووفقاً للمصدر، فقد اعتقل الجيش الإسرائيلي عدداً من الفلسطينيين اجتازوا الخط الأصفر في منطقة حي الشجاعية شرق غزة، ووصلوا إلى مسافة تقارب كيلومتراً واحداً من السياج الحدودي مقابل منطقة "نحال عوز".وأوضحت الإذاعة أن طائرة مسيّرة تابعة للجيش رصدت المجموعة الفلسطينية وتتبعت تحركاتها، ما دفع القوات الإسرائيلية إلى التوجه نحو الموقع واعتقالهم، مشيرةً إلى أن المعتقلين لم يكونوا مسلحين لحظة ضبطهم.وأضافت أن التحقيق الميداني الأولي مع المعتقلين قاد القوات إلى مسجد في المنطقة، كان يُستخدم - بحسب ادعاء جيش الاحتلال - كمقر قيادة ومجمع تدريب تابع لحركة حماس، وأن المجموعة كانت تنوي الوصول إليه.وزعمت المصادر العسكرية أن القوات عثرت داخل المسجد على أسلحة وذخائر مخبأة، من بينها عبوات شديدة الانفجار وصواريخ من نوع "آر. بي. جي"، إلى جانب مواد أخرى تُستخدم في القتال.كما أفاد التقرير بأنه تم العثور على مواد استخبارية في المكان تُشير إلى أنه كان مقراً لقيادة كتيبة الشجاعية التابعة للجناح العسكري لحماس، والتي كان من المفترض أن تُدار منه عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.وبحسب إذاعة الجيش، فقد عُثر أيضاً داخل المسجد على نموذج مصغّر (مجسّم) لأحد (الكيبوتسات) الواقعة في محيط قطاع غزة، دون توضيح الغرض منه.وأشارت الإذاعة إلى أن الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم نُقلوا لاحقاً إلى داخل إسرائيل للتحقيق معهم، في حين امتنع الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن نشر تفاصيل إضافية حول الحادثة، دون الإفصاح عن أسباب هذا التكتّم.